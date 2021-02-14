هل تكفي جرعة لقاح واحدة للمتعافين من كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة إسرائيلية أن جرعة واحدة من لقاح كورونا قد تكون كافية للمتعافين من الفيروس.

وقال باحثون من جامعة "بار إيلان" ومركز "زيف" الطبي الإسرائيليين إن هناك أدلة أولية على أن الأشخاص المصابين سابقًا بالفيروس استجابوا بشدة لجرعة واحدة من لقاح "فايزر"، بغض النظر عن وقت الإصابة.

وقالت جامعة بار إيلان، في بيان: "تم إجراء الدراسة على مجموعة مكونة من 514 موظفًا في مركز زيف الطبي، أصيب 17 منهم بالفيروس في فترات بين شهر و10 أشهر قبل تلقي الجرعة الأولى من اللقاح".

وأضافت: "تم قياس مستويات الجسم المضاد للمجموعة بأكملها قبل التطعيم وبعد ذلك لتحديد الاستجابة للقاح".

وتابعت: "كانت الاستجابة بين المصابين سابقًا فعالة للغاية لدرجة أنها تفتح النقاش حول ما إذا كانت جرعة واحدة من اللقاح كافية".

وقال البروفيسور مايكل إدلشتاين، من كلية أزريلي للطب في بار إيلان: "يمكن أن تساعد هذه النتيجة البلدان في اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بسياسة اللقاح، على سبيل المثال، ما إذا كان ينبغي منح أولوية التطعيم للمصابين سابقًا، وإذا كان الأمر كذلك، فما عدد الجرعات".

وأضاف إدلشتاين، الذي قاد الدراسة: "كما أنها توفر الطمأنينة بأن عدم وجود أجسام مضادة يمكن اكتشافها بعد الإصابة لا يعني بالضرورة فقدان الحماية بعد العدوى".

وأشارت جامعة بار إيلان إلى أنه: "قدم البحث أيضًا دليلًا على أن الاستجابة المناعية كانت متشابهة عبر المجموعات متعددة الأعراق".

وقالت: "مركز زيف الطبي، حيث أجريت الدراسة، مؤلف من قوة عاملة مؤلفة من اليهود والعرب والدروز وغيرهم، وقد استجاب أعضاء كل مجموعة بشكل مشابه جدًا للجرعة الأولى من اللقاح، وهي نتيجة مرحب بها بالنظر إلى أن الفيروس نفسه معروف بتأثيره على بعض المجموعات أكثر من غيرها".

ولفتت إلى أن الباحثين يواصلون متابعة العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد جرعتهم الثانية من أجل فهم أفضل للمدة التي سيحميها اللقاح من الفيروس في مجموعات مختلفة من الناس.



وحتى الآن تعتمد وزارة الصحة الإسرائيلية مبدأ منح جرعتين من اللقاح للمواطنين.

واليوم الأحد، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 3 ملايين و832 ألفا و387 إسرائيليا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وإن 2 مليون و464 ألفا و280 مواطنا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

ويمنح المواطنون شهادة بتلقي اللقاح بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية وهي سارية المفعول لمدة 6 أشهر.