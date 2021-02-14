شكرا لقرائتكم خبر عن حصول طالبين على شهادة «SAP» الدولية بالجامعة المصرية اليابانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل أبانوب أشرف وجاسر محمد، الطالبين بالفرقة الرابعة في كلية إدارة الأعمال الدولية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كأول طالبين في الجامعة على شهادة SAP، بعد اجتياز الاختبارات.

قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، إنه يعتبر أول طالبين يحصلان على الشهادة الدولية أثناء مرحلة البكالوريوس، ما قبل التخرج الجامعى، والتى تؤهلهما للمنافسة في سوق العمل المحلى والدولي.

وأوضح أن الجامعة تعتمد سياستها على الاستفادة من النموذج الياباني في «التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار» المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشكلات، وتوفر لطلابها مناخًا مميزًا يساعد على التعلم والبحث والابتكار، مشيرا إلى أنه تم دعم ومساعدة وتأهيل الطالبين بالكلية تحت إشراف الدكتور حسام مبارك لاجتياز اختبار شهادة SAP.