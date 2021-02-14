شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للمريخ من «مسبار الأمل»: «من ارتفاع 25 ألف كيلومتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوين "تويتر"، أول صورة للمريخ من مسبار الأمل، أول مسبار عربي يصل للكوكب الأحمر.

وقال بن راشد، عبر حسابه: «من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ».

مسبار الأمل يحتوي على 3 أجهزة علمية، وهي عبارة عن كاميرا رقمية عالية الدقة، ومقياس طيفي بالأشعة فوق البنفسجية لقياس نسب الأكسجين والهيدروجين في طبقات الجو العليا للمريخ، ومقياس طيفي بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجات الحرارة والجليد وبخار الماء، ويعتبر أول مسبار عربي يصل للكوكب الأحمر، وتعتبر الإمارات أول دولة عربية حول العالم تصل له.