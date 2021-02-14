شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الحب.. 6 هدايا صحية منها الشوكولاتة الداكنة وعضوية الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم بعيد الحب في الرابع عشر من فبراير، ولكل شخص طريقته الخاصة في الاحتفال، لذلك ينصح خبراء الصحة النفسية والعلاقات الزوجية بأن أفضل هدية يمكنك تقديمها لشخص ما هى الهدايا البسيطة ومنها، الشوكولاتة الداكنة، مع التركيز على منح شريكك هدية تتماشى مع أسلوب حياة صحي، وفقا لتقرير نشر فى موقع healthline.



فى عيد الحب..6 هدايا صحية منها الشوكولاتة الداكنة

الطعام الصحي

ينصح خبراء الصحة النفسية ببعض الهدايا المناسبة في عيد الحب لشريكتك، ومنها تقديم بعض الأطعمة الطازجة والجاهزة للطهي، سيساعدك ذلك على البقاء فى المنزل ومساعدة شريكتك من خلال تناول الطعام الصحي، والاستمتاع بوقت الطهي، حيث تستغرق كل وجبة 30 دقيقة أو أقل حتى تكتمل ومن أكلات الستيك اللحوم أو الفراخ، والإسباجيتيى، أما الحلويات التشيز كيكك.

، لذا يمكنكما الاستمتاع بأمسية رومانسية معًا



الطعام الصحي

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة من أنواع الشوكولاتة الصحية، لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والمعادن والمكونات المضادة للالتهابات، وقد ثبت علميًا أن الشوكولاتة تجعلك سعيدًا.



الشوكولاتة الداكنة

تغيير الروتين اليومى

فاجئ شريكك بعطلة نهاية الأسبوع تتضمن شيئًا آخر غير إجازتك المعتادة، ومن بين هذه الأفكار أن تشارك معها فى سباق 5 كيلومترات أو مشروع لياقة بدنية آخر يمكنك تجربته معا في الرحلة، أو درس طهي صحي، أو جولة سيرًا على الأقدام في مدينة جديدة تنقلك إلى الخارج أثناء استكشاف معالم جديدة.



ممارسة نشاط جديدة

جهاز اللياقة البدنية

هناك العديد من الأنواع المختلفة لأجهزة اللياقة البدنية في السوق، هذه الأجهزة يمكنها تتبع النوم والمساعدة على ممارسة الرياضة تلقائيًا.



جهاز اللياقة البدنية

إذا كان لديك شريك يحب الألوان، فلماذا لا تمنحه مخططا مصممًا لتحقيق المزيد من السعادة في الحياة، قام بإهداء خطابات وأوراق على شكل الزهور.



ورق وجوابات على شكل الزهور

يمكن منح شريكك عضوية لممارسة اللياقة البدنية وممارسة الزومبا، وغيرها من تمارين الأخرى التى تدخل سعادة عليه بدلا من البقاء بالمنزل طول الوقت.

امنح شريك عضوية جيم