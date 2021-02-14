شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح البدائل الصحية للمأكولات الدهنية والمقلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، باستخدام بدائل صحية للأطعمة المقلية و الدهنية والتي تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة منها الإصابة بالسمنة.

وقال” الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن الفطائر والحلى والبيتزا والشوكولاتة والبطاطس عالية السعرات والدهون والسكريات، والإكثار منها ضار بالصحة وسبب في الإصابة بالسمنة.

وأكد أن هناك بدائل صحية، لهذه المأكولات منها الفواكه المشكلة، والعصائر الطبيعية، والمكسرات.