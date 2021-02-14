شكرا لقرائتكم فيروس كورونا واشنطن قلقة من نتائج زيارة الوفد الصحي.. وتطالب بكين بكشف بياناتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى مستشار الأمن القومي الأميركي قلق بلاده من طريقة إعلان نتائج تحقيقات الصحة العالمية في ووهان، وطالب الصين بالسماح للصحة العالمية للوصول لبيانات كورونا والكشف عن بيانات الإصابات الأولى بالفيروس.

وأضاف أن التحقيق في أصل فيروس كورونا يجب أن يكون من دون قيود. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي إن على الصحة العالمية استخدام أعلى المعايير للتحقيق بكورونا.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الصين رفضت تزويدنا ببيانات عن 174 حالة مصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها فى عام 2019.

فيما قال أحد أعضاء خبراء الصحة العالمية بعد زيارة ووهان إن الصين رفضت تزويدنا ببيانات حول فيروس كورونا.

وكان فريق الصحة العالمية في ووهان الصينية قد استبعد خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين، مشيراً إلى أن الفرضية "الأكثر ترجيحًا" أن كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.

3 صور من مركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من مركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من ووهان (فرانس برس) فريق التحقيق الأممي في ووهان (فرانس برس)

وقال فريق منظمة الصحة العالمية بالصين إنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019، ويعد هذا التصريح الأول من نوعه، بعد الاتهامات التي طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشي الفيروس في المدينة الصينية.

وأكد فريق الصحة العالمية بالصين أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس إن فريق خبراء تابعاً لها يزور الصين، سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم.