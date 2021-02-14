إيبولا يتفشى في غينيا لأول مرة منذ 2016.. وفاة 4

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 4 أشخاص في غينيا بفيروس إيبولا، في أول ظهور لهذا المرض منذ 5 سنوات في هذا البلد الأفريقي.

وقال وزير الصحة الغيني ريمي لاماه لوكالة الأنباء الفرنسية إن المسؤولين "قلقون جدا" بشأن الوفيات، وهي الأولى منذ تفشي الوباء الذي بدأ في غينيا بين عامي 2013 و2016 وأسفرت حينها عن 11,300 وفاة في أنحاء المنطقة.



وأكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي ساكوبا كيتا لوسائل إعلام محلية أن أحدث الضحايا ممرضة أصيبت بالفيروس في أواخر كانون الثاني/يناير ودُفنت في الأول من شباط/فبراير 2021.

وأضاف "من بين الذين شاركوا في الدفن 8 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الإسهال والقيء والنزف"، مشيرا الى أن "3 منهم توفوا و4 يتلقون العلاج في المستشفى".

وأوضح أن الوفيات الأربع بسبب حمى الإيبولا النزفية حدثت في منطقة نزيريكور جنوب شرق البلاد.

وقال كيتا لوسائل إعلام محلية إن أحد المرضى "هرب" لكن تم العثور عليه ونقله إلى المستشفى في العاصمة كوناكري.

وتنظر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ إلى كل حالة تفشٍ جديدة منذ عام 2016، وتعاملت مع أحدث تفشٍ في جمهورية الكونغو الديمقراطية على أنه حالة طوارئ صحية دولية.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية، الأحد، ظهور فيروس إيبولا مجددا في شرق البلاد إثر وفاة امرأة جراء هذا المرض بعد 3 أشهر على إعلان انتهاء الموجة السابقة من الوباء.

وكانت السلطات في البلاد أعلنت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 انتهاء الموجة الحادية عشرة من فيروس إيبولا في ولاية إكواتور في شمال غرب البلاد والتي أسفرت عن وفاة 55 شخصا من أصل 130 إصابة.

وساعد الانتشار الواسع للقاحات التي أُعطيت لأكثر من 40 ألف شخص في الحد من المرض.