شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج فطريات أظافر القدم بـ5 طرق طبيعية أبرزها الثوم وخل التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب الملايين من الناس بفطريات أظافر القدم، وهى عدوى فطرية شائعة تنتشر بشكل أكبر فى فصل الصيف وتسبب تلون الأظافر باللون الأبيض أو البنى أو الأصفر مع رائحة كريهة، ويمكن أن تنتشر هذه العدوى وتتسبب فى زيادة سمك الأظافر أو تقصفها، لذلك يعتبر الحفاظ على أظافر نظيفة وجافة أمرًا مهمًا لعلاج هذه الفطريات والوقاية منها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- أسباب الإصابة بفطريات الأظافر:

1- يصاب بعض الأشخاص بهذه العدوى الفطرية من حمامات السباحة عن طريق استخدام منشفة وغرف تبديل ملابس الشخص المصاب بها.

2- عند ترك قدميك تعرق كثيرًا أو تظل رطبة باستمرار ورطبة باستمرار.

فيما يلى.. 5 علاجات منزلية يمكنك الاعتماد عليها للتخلص من فطريات أظافر القدم: 1- تغييرات النظام الغذائى

هناك علاقة مباشرة بين النظام الغذائى المتبع وصحتك، لذلك يجب أن يستهلك الفرد الأطعمة الصحية التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المطلوبة من أجل مكافحة ومنع العدوى مثل فطريات أظافر القدم، لذلك يجب أن يشتمل نظامك الغذائى على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية والكالسيوم وفيتامين (د) ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

2- صودا الخبز

المعروفة ايضًا باسم بيكربونات الصوديوم ولها خصائص يمكن أن تقتل الفطريات التى تسبب العدوى، حيث أضف صودا الخبز أثناء نقع القدم لعلاج أظافر القدم المصابة، يمكنك أيضًا صنع عجينة من صودا الخبز بكمية قليلة من الماء ووضعها على أظافر القدم وأتركها لمدة 10-20 دقيقة ثم اشطفها بالماء الدافئ وجفف القدم جيدًا، حيث تساعد صودا الخبز فى الحفاظ على قدمك جافة.

3- الثوم

يُعد الثوم الطازج من أفضل علاجات فطريات الأظافر لأنه يحتوى على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات تساعد فى مكافحة العدوى، كما يمكن أن يساعد فى تقليل أعراض هذه العدوى الفطرية بسرعة مثل تغير اللون وأحيانًا الألم، ويمكنك صناعة عجينة الثوم ووضعها على المناطق المصابة والمحيطة بها، ويمكن مزج معجون الثوم مع مكونات مفيدة أخرى مثل الخل وزيت الزيتون.

4- خل التفاح

يحتوى على حمض طبيعى يسمى (الأسيتيك) الذى يمكنه علاج ومنع تطور الالتهابات، كما يحتوى خل التفاح على مركب مضاد للفطريات يمكن خلطه بالماء لعمل حمام نقع للقدم لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا.

5- الشاى الأسود

علاج منزلى آخر لفطريات أظافر القدم يمكنك تجربة حمام القدم بالشاى الأسود لأنه سيكون أكثر فعالية لهذا النوع من العدوى، حيث يحتوى على حمض التانيك الذي يزيل البكتيريا ويقلل التعرق المفرط، حيث قُم بغلى كيسين من الشاي الأسود فى كوبين من الماء لمدة 15-20 دقيقة وبمجرد أن تهدأ انقع قدميك لأكثر من 30 دقيقة يوميًا ستحصل على نتائج جيدة.