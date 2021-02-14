شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الوقاية من بثور الوجه.. اعرف أنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البثور هي حالة جلدية تحدث عندما تنسد مسام الجلد بالزيت، مما يتسبب في ظهور نتوءات حمراء منتفخة على سطح الجلد، يمكن أن تظهر البقع في أي مكان على الجلد، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth "خلال فترة البلوغ ، يخضع جسم الإنسان لتغيرات هرمونية ، وذلك عندما تكون هناك زيادة في الهرمونات التي تسمى الأندروجينات، ويتسبب هذا الارتفاع في الهرمونات في زيادة تنشيط مسام بشرتك وإنتاج دهون زائدة مما يؤدي في النهاية إلى انسداد مسام بشرتك ، مما يتسبب في ظهور البثور.

أنواع البثور على الوجه

الخراجات: هي مشكلة حب الشباب الشديدة المليئة بالصديد أو السوائل الأخرى وتشعر بالنعومة عند اللمس، ومن المتوقع ظهور حب الشباب الكيسي على طول الوجه وخط الفك، أو حتى حب الشباب تسببها الدهون الزائدة والجلد الميت والبكتيريا ، والخراجات هي شكل عنيد بشكل خاص من الكسور ، وتبقى لأسابيع أو حتى أشهر.

حب الشباب الشائع: تتضمن هذه الحالة الجلدية ظهور الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وأنواع أخرى من البثور على الجلد، بينما يمكن علاج حب الشباب المعتدل إلى الخفيف بدون وصفة طبية ، يجب إبلاغ طبيب الأمراض الجلدية بأشكاله الشديدة.

الرؤوس السوداء: حاول تجنب استخدام شرائح المسام لسحب الرؤوس السوداء، لان شرائط المسام عبارة عن علاجات مؤقتة يمكن أن تلحق الضرر بطبقة الجلد العلوية، مما يجعل حب الشباب أسوأ.

الرؤوس البيضاء: أحد أكثر أشكال حب الشباب شيوعًا التي تظهر على الجلد على شكل نتوءات صغيرة أو متوسطة، وعادة ما تكون بيضاء أو بلون البشرة، لا ينبغي إزالتها أو إصلاحها عن طريق الضغط عليها، لذلك لا تحاول تفجيرها بنفسك فقد ينتهي بك الأمر مع ندوب.

البثور: عندما تلتهب الرؤوس البيضاء، فإنها تسبب تكوين البقع، وهذه تبدو مثل حلقات بيضاء مع نتوء أحمر، وعادة ما يكون لها صديد، يحتاج الناس إلى تجنب التقاط هذه البثور أو عصرها لأنها يمكن أن تترك ندبات وبقع داكنة.

طرق تقليل شدة البثور

فهم نوع بشرتك: في حين أن الأشخاص ذوي البشرة الدهنية هم أكثر عرضة للإصابة بالبثور، فمن الضروري فهم نوع بشرتك وكيف تتصرف عند التعرض لدرجات حرارة مختلفة.

السيطرة على التوتر : الإجهاد يمكن أن يجعل البثور أسوأ، وقد ثبت علميًا أن جسمك ينتج المزيد من الدهون عند الإجهاد، ومن ثم تحكم في توترك بممارسات مثل اليوجا والتأمل.

لا تلمس وجهك: طوال اليوم قد تلمس يديك أسطحًا مختلفة وتكون حاملات قوية للبكتيريا، وبالتالي تجنب لمس وجهك بيديك.

اغسل وجهك بشكل صحيح : من الضروري إزالة الدهون الزائدة والأوساخ والعرق من الوجه ، وبالتالي فإن غسل وجهك بانتظام مهم للغاية.

تجنب وضع المكياج كلما أمكن ذلك : تغطية البثور بالمكياج لساعات طويلة يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى تفشي المرض.

الترطيب ضروري : استخدم المرطبات الخالية من العطور (العطور الاصطناعية) وليست ذات أساس زيتي.

حافظ على نظام غذائي صحي وتجنب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية ، واختر الألياف والبروتينات بدلاً من ذلك.

حافظ على رطوبتك : من خلال شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

يرجى عدم استخدام الصابون القاسي الذي يجعل بشرتك جافة ، وقد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.