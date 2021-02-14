شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على متغير جديد لـكورونا لدى الأطفال حديثى الولادة بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف باحثون في مستشفى واشنطن، أن سلالة جديدة متحولة من الفيروس لدى مريض حديث الولادة مصاب بأحمال فيروسية عالية، ووفقًا لمؤلفى الدراسة، يمكن أن تنتشر هذه السلالة في سكان وسط المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة وتحتاج إلى المراقبة، وفقا لتقرير لفوكس نيوز، وأصاب فيروس كورونا أكثر من 107 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم وتسبب في وفاة أكثر من 2.36 مليون شخص ومع ذلك ، أشارت العديد من التقارير المبكرة إلى أن معظم الأطفال المصابين إما إنهم كانوا بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة فقط.



حديثى الولادة

وأكدت الدراسة أن الأطفال كانوا أكثر عرضة لمظاهر جديدة من المرض ، وهى متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال (MIS-C). في مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة ، وعلى الرغم من نقل عدة مئات من المرضى إلى المستشفى ، لم تحدث وفيات للأطفال في المستشفى.

وتم اختبار مصابى كورونا باستخدام اختبار RT-PCR لتأكيد التشخيص، ووجد الباحثون وفقا لدراسة نشرت على موقع medRxiv ، نوعًا جديدًا من الفيروسات من عينة مريض حديث الولادة كان لديه كميات كبيرة من الحمض النووي الريبي الفيروسي، ومن المحتمل أن يكون هذا أحد أقدم أنواع الفيروسات التي تم تحديدها في منطقة وسط المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة.

تسلسل الجينوم الفيروسي لعينات الأطفال

وقام المؤلفون بتحليل جينوم 27 عينة ووجدوا أن السلالات لدى الأطفال مماثلة لتلك الموجودة لدى البالغين، باستخدام أداة تحديد التطور لأداة روابط التفشي العالمية المسماة (بانجولين) ، وجدوا أن الفيروس في أطفال منطقة مترو واشنطن من المحتمل أن يكون من أصل أوروبي.

وكان حوالي 92 ٪ من الجينوم الفيروسي المتسلسل يحتوي على طفرة بروتين D614G مع ظهور أعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال.