شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء صحة يحذرون: الفيروس المتحور البريطانى من كورونا سيكتسح العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحد كبار العلماء من أن البديل البريطاني لـ فيروس كورونا سوف "يجتاح العالم"، يأتي ذلك بعد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) الأسبوع الماضى أنه تم الإبلاغ عن متغير فيروس كورونا، المعروف باسم B.1.1.7 ، في 86 دولة، وقال رئيس برنامج المراقبة الجينية في المملكة المتحدة إن متغير فيروس كورونا ، الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة العام الماضي ، من المقرر أن يصبح السلالة المهيمنة وسوف يجتاح العالم.

وأضاف شارون بيكوك ، مدير Covid-19 Genomics UK (Cog-UK) لشبكة بي بي سي: "لقد اجتاحت النسخة الجديدة البلاد" و"ستجتاح العالم ، بكل الاحتمالات".



سلالى بريطانيا تكتسح العالم

وأضاف: "بمجرد أن نتغلب عليها أو تتحول السلالة نفسها إلى خبيثة - مسببة للمرض - عندها يمكننا التوقف عن القلق بشأنها، لكنني أعتقد ، بالنظر إلى المستقبل ، أننا سنفعل ذلك لسنوات"

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رئيس برنامج المراقبة الجينية في المملكة المتحدة قال أيضًا إن اللقاحات المعتمدة للاستخدام في المملكة المتحدة تعمل بشكل جيد على ما يبدو ضد المتغيرات الحالية للفيروس في البلاد.

هذه الطفرة الجديدة ، التي تم تحديدها لأول مرة في بريستول في جنوب غرب إنجلترا ، تم تصنيفها على أنها "متغير مثير للقلق" ، من قبل المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، هناك حتى الآن 21 حالة من هذا النوع الذي يحتوي على طفرة E484K ، والتي تحدث على بروتين سبايك للفيروس ، وهو نفس التغيير الذي ظهر في المتغيرات الجنوب أفريقية والبرازيلية.

وفي تحديثها الوبائي الأسبوعي ، تقول منظمة الصحة العالمية إن المتغير B.1.1.7 أظهر زيادة في قابلية الانتقال وبعض الأدلة على زيادة في شدة المرض بناءً على النتائج الأولية، واعتبارًا من 7 فبراير ، أبلغت ست دول أخرى عن حالات لهذا البديل.

وأشارت دراسة جديدة أيضًا إلى أن البديل البريطاني ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مما أثار مخاوف بشأن عودة ظهور أخرى في أكثر البلدان تضرراً.

وتعد حصيلة الإصابات في انجلترا رابع أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل ، بينما تعد حصيلة الوفيات خامس أكبر عدد بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند.