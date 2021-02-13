شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. مؤشر كتلة جسمك يحدد إمكانية نقلك عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت يومًا ما الذي يجعل شخصًا نقلا لعدوى فيروس كورونا موزعًا فائقًا؟، دراسة جديدة أجابت على السؤال حيث كشف أنه من الممكن أن يكون وزن جسمك وعمرك السبب في نشر فيروس كورونا، ووفقا لتقرير موقع "thehealthsie"، تؤثر السمنة والعمر وحالة عدوى كورونا على عدد جزيئات الفيروس التي يتنفسها الشخص المصاب ، وهذه بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحدد بشكل كبير ما إذا كان الشخص معرضًا لخطر أن يصبح نقلا فائقًا لفيروس كورونا.



السمنة وفيروس كورونا

كيف يؤثر عمرك على انتقال كورونا؟

قيمت الدراسة القائمة على الملاحظة ، التي نُشرت في مجلة PNAS ، 194 شخصًا سليمًا وفحصت أيضًا نتائج دراسة تجريبية على الرئيسيات غير البشرية مع COVID-19.

ووفقًا للباحثين ، بما في ذلك من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة ، فإن جزيئات الهباء الجوي المنبعثة تختلف اختلافًا كبيرًا بين الأشخاص ، اعتمادًا على العمر وحالة العدوى الفيروسية ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومؤشر كتلة الجسم هو نسبة وزن الشخص إلى مربع طوله بالأمتار.

وقال العلماء إن كبار السن الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى ودرجة متزايدة من عدوى كورونا، كما أن لديهم 3 أضعاف عدد قطرات التنفس الزفير مثل الآخرين في مجموعات الدراسة.

وكشف التحليل أن 18 % من الأشخاص يمثلون 80 % من جسيمات الزفير للمجموعة، مما يعكس توزيع جزيئات الهباء الجوي الزفير التي تتبع قاعدة 20/80.

ووفقًا لهذه القاعدة، التي تظهر في أوبئة الأمراض المعدية الأخرى، فإن 20 % من الأفراد المصابين مسؤولون عن 80 % من حالات انتقال العدوى.

ووجد العلماء أيضًا أن قطرات الهباء الجوي في الرئيسيات غير البشرية، زادت مع تقدم الإصابة بـ كورونا، لتصل إلى مستويات الذروة بعد أسبوع من الإصابة قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي بعد أسبوعين، ومع تقدم الإصابة بـ كورونا، قالوا إن الجزيئات الفيروسية أصبحت أصغر، لتصل إلى حجم ميكرون واحد في ذروة الإصابة.

وقال الباحثون إن هذه الجسيمات الصغيرة من المرجح أن يتم طردها عندما يتنفس الناس أو يتحدثون أو يسعلون، ويمكنهم أيضًا البقاء طافيًا لفترة أطول ، والسفر لمسافة أبعد في الهواء ، والتغلغل بشكل أعمق في الرئتين عند استنشاقها، وأضافوا أن الزيادة في الهباء الجوي الزفير حدثت حتى بين أولئك الذين يعانون من حالات بدون أعراض لـ كورونا.

قال تشاد روي ، مؤلف مشارك في الدراسة من مركز تولين القومي لأبحاث الرئيسيات في الولايات المتحدة: "لقد شهدنا زيادة مماثلة في القطيرات خلال مرحلة العدوى الحادة بأمراض معدية أخرى مثل السل".

وأضاف روي: "يبدو من المرجح أن العدوى الفيروسية والبكتيرية في مجرى الهواء يمكن أن تضعف مخاط مجرى الهواء، مما يعزز حركة الجسيمات المعدية في هذه البيئة".