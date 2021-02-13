بالصور.. احتجاج نادر في نيقوسيا ضد الفساد وقيود كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استخدمت الشرطة القبرصية، السبت، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج نادر في العاصمة نيقوسيا ضد الفساد وقيود كورونا.

واصطف المتظاهرون، بمن فيهم عائلات تصطحب أطفالا إضافة إلى شبان وشابات يرتدون أغطية رؤوس سوداء وأقنعة، تحركوا عبر وسط نيقوسيا، وأعاقوا حركة المرور في عدة شوارع رئيسية.



قرع بعض المحتجين طبولا وهتفوا في وجه عشرات من رجال الشرطة الذين ارتدوا زي قوات مكافحة الشغب، بينما حمل آخرون لافتات سوداء كبيرة كُتب عليها باليونانية "علينا النزول إلى الشوارع لمحاربة الخوف".

وردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع لتفريق التجمع المحظور بموجب قيود فيروس كورونا، وشوهد أحد المتظاهرين ملقى على الأرض وهو يعاني من آثار الغاز المسيل للدموع.

وكان منظمو الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي قد دعوا لتنظيم التظاهرة لقول "كفى" لـ "استبداد الدولة" و"الإدارة الفاشلة للوباء" و"الفساد".





وكشفت قبرص في يناير/ كانون الثاني سلسلة من الإجراءات لمكافحة الفساد بعد أشهر من الكشف عن انتهاكات مفترضة في برنامج "جوازات السفر الذهبية" الممنوحة لمستثمرين أجانب.

لطالما واجهت نيقوسيا ضغوطا من بروكسل لإصلاح البرنامج المثير للجدل بسبب مخاوف من أنها قد تكون ساعدت عصابات الجريمة المنظمة على التسلل إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال أندرياس (26 عاما) وهو محام وعضو في الفريق القانوني للمنظمين لفرانس برس إنّ "الحكومة فقدت شرعيتها بعد فضيحة جوازات السفر وهم يستخدمون الوباء كذريعة لوقف الاحتجاجات".

وبدأت قبرص بتخفيف الإغلاق الشامل بحذر بعد انخفاض انتشار عدوى كوفيد-19 الذي بلغ ذروته بعد عيد الميلاد.





وكانت سلطات الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط قررت فرض إغلاق في 10 يناير/ كانون الثاني للمرة الثانية منذ مارس/ آذار الماضي بعد أن بلغ عدد الإصابات اليومية 907 حالات في 29 ديسمبر/ كانون الأول.