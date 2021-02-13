شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أدوية الجلطات قد تنقذ مرضى كورونا من الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة إكلينيكية جديدة أن هناك دليلا قويا على أن العقاقير الوقائية المضادة للجلطات قد تساعد في الحد من الوفاة عند المرضى المصابين بـ«كوفيد-19»؛ حسب التقرير الذي نشرته مجلة «ميديكال جورنال» البريطانية.

وقالت الدراسة إن إعطاء أدوية مضادة للجلطات للمرضى الماصبين بـ«كوفيد-19» في غضون 24 ساعة من دخولهم المستشفى أقل ميلا للتعرض للوفاة مقارنة بمن لم يتلقوا هذه الأدوية.

ولفتت الدراسة إلى أن التجارب السريرية تجرى في الوقت الراهن للوقوف على مدى فعالية هذه الأدوية في علاج كوفيد-19.

في حين يؤكد الباحثون على أن هذه النتائج تقدم دليلا حقيقيا على دعم استخدامهم المبكر لهها بين المرضى المصابين بكورونا في المستشفيات .

ونبهت الدراسة إلى أن بعض الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، حسبما يسود الاعتقاد، بسبب تجلط الدم الذي ينطور داخل الأوردة والشرايين، في حين أن مضادات التجلط تمنع جلطات الدم من التكون، كما أن لها خصائص قوية مضادة للفيروسات والالتهابات، لذا يمكن ان تكون فعالة بشكل خاص عند المرضى المصابين بكوفيد-19.

وقام فريق من الباحثين البريطانيين والأمريكيين بتقدير فعالية مضادات الجلطات، وذلك عند إعطائها بسرعة بعد دخول مريض كورونا للمستشفى، وأوضحت النتائج التي توصلوا إليها والتي تسنتد إلى بيانات من وزارة شؤون المحاربين القدامى والتي تخص 4297 مريضا في الفترة ما بين أول مارس ونهاية يوليو، حيث أخذ الباحثون في اعتبارهم السن والعرق والحالات الأساسية وتاريخ العلاج والوزن والموقف من التدخين.

وتتبع الباحثون المرضى ليروا ما إذا كانوا قد توفوا أو تعرضوا لنزيف شديد في غضون ثلاثين يوما من نقلهم إلى المستشفى، حيث وجدوا أن 3627 بواقع 84.4% مريضا تلقوا مضادات التجلط في غضون 24 ساعة من دخول المستشفى، وكانت حالات الوفاة بينهم 622 شخصا بمعدل 14.5% في غضون ثلاثين يوما، وذلك مقارنة بـ 18.7 % من الوفيات والذين لم يتلقوا هذه الأدوية.

وأكدت أن هذه الفائدة كانت تبدو أكبر بين المرضى الذين لم يدخلوا وحدة الرعاية المركزة في غضون 24 ساعة من دخولهم المستشفى، غير أنها نصحت بضرورة تعميق البحث والتجارب العشوائية للوصول إلى نتائج نهائية وحاسمة في هذا الشأن.