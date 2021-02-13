الإمارات تتخطى حاجز 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات، السبت، أنها تجاوزت حاجز 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا في إطار برنامجها الوطني للتطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد جرعات لقاح "كوفيد- 19" التي تم تقديمها في دولة الإمارات منذ انطلاق الحملة الوطنية لتقديم اللقاح تجاوز 5 ملايين جرعة، ليبلغ المجموع حتى اليوم 5,005,264 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 50.61 جرعة لكل 100 شخص.



وقالت الوزارة إن الوصول إلى هذا العدد يعد إنجازا يضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لكافة أفراد المجتمع.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح "كوفيد-19" يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع من المواطنين والمقيمين، خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة وأبطال خط الدفاع الأول، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقديم اللقاح لجميع سكان الدولة بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية دور الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية للمحافظة على المكتسبات وتحصين المجتمع من أي سلالات متحورة لكوفيد 19.