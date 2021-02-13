شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الزنك وفيتامين سي لا يخففان أعراض فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة من كليفلاند كلينيك مركز طبي أكاديمي أمريكي أن الزنك وفيتامين سي لم يحدثا فارقا كبيرا في تخفيف مدة أعراض فيروس كورونا، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



دراسة: الزنك وفيتامين سي ليس لهما تأثير على أعراض فيروس كورونا

كما قال مؤلفو الدراسة إن هذه النتائج تشير إلى أن العلاج بالزنك أو حمض الأسكوربيك أو كليهما لا يؤثر على أعراض فيروس كورونا، وهناك أدلة غير متسقة على استخدام الزنك وفيتامين ج كعلاج مفيد لنزلات.



الزنك وفيتامين C

وأنهى العلماء التجربة مبكرًا لأن المكملات لم يكن لها أي تأثير، كما لاحظ مؤلفو الدراسة 4 أحداث خطيرة، بما في ذلك ثلاث حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، لا يعتقد أنها مرتبطة بالعلاج، كما أبلغ المزيد من المرضى الذين يتلقون فيتامين سي عن آثار جانبية مثل الغثيان والإسهال والتشنجات.



الزنك وفيتامين C

فى نفس سياق قال الباحثون إن أي مريض يحتاج إلى دخول المستشفى يعساوى بالضرورة فشلا في العلاج كما تظهر البيانات أن معظم المرضى كانوا يعانون من أعراض خفيفة، مع وجود عدد قليل جدًا من المرضى يعانون من الحالات الشديدة.

واستمرت الدراسة من 27 أبريل إلى 14 أكتوبر الماضي،وتم إعطاء 214 مريضا بفيروس كورونا في مواقع رعاية المرضى في أوهايو وفلوريدا الأمريكية 50 ملليجرام من الزنك بجرعة عالية ليتم تناولها ليلاً، و8000 ملليجرام من فيتامين سي يتم تناولها عدة مرات على مدار اليوم مع الوجبات.



الزنك وفيتامين C

وأجاب المرضى، الذين يبلغ متوسط أعمارهم حوالي 45 عاما، في المنزل، عن استطلاعات افتراضية حول أعراضهم، وأي آثار سلبية، ودخول المستشفى والأدوية الأخرى.