كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 07:46 مساءً - يصاب الأطفال بالسمنة بنسبة كبيرة، واصبحت السمنة وزيادة الوزن من سمات العصر، ويعاني منها الكبار والصغار، وتسبب الأمراض الخطيرة لكل الفئات، وليست قاصرة على الكبار فقط، ولذلك تشرح لك إختصاصية التغذية الدكتورة علياء أبو جودة، أهم أسباب السمنة عند الأطفال وطرق علاجها وتفادي حدوثها كالآتي.

أسباب السمنة عند الأطفال

يتناول الطفل الحلويات بكميات كبيرة

العامل الرواثي: ففي حالة اصابة الوالدين أو أحدهما بالسمنة، فسوف يصاب به الأبناء غالباً.

عدم الرضاعة الطبيعية، وتناول الحليب الصناعي الذي يسبب زيادة الوزن للأطفال خاصة في أنواع معينة منه.

إدخال الطعام الغير صحي للطفل منذ صغره مثل الوجبات السريعة المشبعة بالدهون والمقالي والزيوت الغير صحية.

تناول الطفل لكميات كبيرة من السناكس والمقرمشات.

تناول الحلويات والسكاكر بكميات كبيرة، مما يرفع من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الطفل.

شرب الماء بكميات كبيرة اثناء تناول الطعام.

عدم تناول الطفل للفواكه والخضروات الغنية بالألياف.

نقص بعض الأملاح والمعادن والفيتامينات يسبب السمنة لدى الصغار، حيث أثبتت الدراسات أن نقص فيتامين سي يؤدي إلى زيادة الوزن.

خلل الغدة الدرقية يؤدي للسمنة، وكذلك لأعراض أخرى.

تناول الطعام بكميات كبيرة قبل النوم.

شعور الطفل بالغيرة والتوتر والقلق، يجعله يقبل على الطعام بنهم.

تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو لعب الألعاب الإلكترونية.

شرب المشروبات الغازية بكثرة وخاصة بين الوجبات.

متى تكون السمنة عند الأطفال مقلقة؟

قد لا يستجيب الطفل للنظام الغذائي الصحي

في حال لم يستجب جسم الطفل لأي نظام غذائي لانقاص الوزن بصورة طبيعية.

في حال وجود خلل في نشاط الغدة الدرقية عند الطفل.

وجود العامل الوراثي لدى الطفل.

نصائح للتخلص من السمنة عند الاطفال

يجب عدم تناول الطعام أمام التلفاز، والبعد عن المقرمشات