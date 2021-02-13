ما هو تأثير كورونا على حليب الثدي ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - فبراير - 2021 6:22 مساءً

أفاد تقرير نشرته صحيفة ”مترو“ البريطانية، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يؤثر على حليب الثدي، لدى النساء اللائي يتعرضن للإصابة به، أثناء فترة الرضاعة.

وأشار التقرير إلى حالة امرأة مكسيكية ”لاحظت تغييرًا في لون حليب الثدي، من الأبيض الطبيعي إلى الأخضر الفاتح، قبل أن تكشف الفحوصات أن كورونا هو السبب“.

وجاء في التقرير أن ”آنا كورتيز“ وهي معلمة لغة إنجليزية في مدينة مونتيري، بعد أن ثبتت إصابتها ورضيعتها ”ميكاييلا“ بفيروس كورونا شهدت تغيرا واضحا في لون حليب ثديها.

وفي حين ظن الكثيرون أن هذا التغيير الغريب قد يكون نتيجة نظام آنا الغذائي الغني بالخضروات الخضراء، إلا أن ذلك لم يكن صحيحًا وقالت آنا إنها دائمًا ما تتناول الكثير من الخضروات الخضراء ولم تواجه مثل هذا العرض من قبل.

وبحسب التقرير أثبتت الفحوصات أن تغير لون الحليب يرتبط بالفعل بالفيروس بجانب رد فعل الأجسام المضادة والجهاز المناعي لمحاربته، إلا أنه كان آمنًا لرضيعتها رغم ذلك التأثير الغريب.

وأوضح التقرير أن حليب السيدة رجع إلى لونه الأبيض الطبيعي بعد تعافيها من الفيروس، مشير إلى أن ”السبب في أن تغير اللون كان ملحوظًا للغاية، هو أن الفيروس قوي جدًا“.