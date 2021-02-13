شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: مريض كورونا المُسن السمين «سوبر ناقل» للعدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن علماء أمريكيين، من تحديد العوامل المؤثرة في سرعة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد دراسة وتحليل مؤشرات 194 مصاباً بالمرض، حيث ربط العلماء الإصابة بتغير العمر ووزن الجسم.

ووفقا لإحصائيات العلماء، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم»، فإن سرعة نقل المريض للعدوى تتغيّر وفقاً للعمر، ومؤشر كتلة الجسم، فضلاً عن مرحلة المرض وشدته.

وتوصل العلماء إلى استنتاج أن المريض الأكبر سناً الذي يعاني زيادة الوزن، يعد «سوبر ناقل» وموزعاً لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن معدل الإصابات في العالم تجاوزت أكثر من 107 ملايين ونحو 3 مليون حالة وفاة.