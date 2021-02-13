صحة ورشاقة

منظمة الصحة العالمية تزف خبراً ساراً حول أعداد إصابات فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

في نبأ سار زفت منظمة  الصحة العالمية خبراً جديداً ساراً حول أعداد إصابات كورونا.

 

واعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس اليوم الجمعة أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي، ولكن يتعين على دول العالم عدم تخفيف اجراءات التصدي للجائحة.

 

وقال جبريسيوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "الآن ليس الوقت لكي تخفف أي دولة الاجراءات... لابد أن نتشجع جميعا، ولكن التراخي في نفس خطورة الفيروس نفسه".

 

وأرجع مدير منظمة الصحة العالمية تراجع أعداد الإصابة إلى إجراءات الصحة العامة المشددة.

 

وسجلت منظمة الصحة العالمية 3.1 ملايين حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 الأسبوع الماضي، بعد أن كانت الأعداد قد وصلت إلى ذورتها بواقع خمسة ملايين حالة تقريبا خلال الأسبوع الأول من العام الجاري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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