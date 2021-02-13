"أبوظبي للخلايا الجذعية" ينجح في علاج 6 مرضى بأورام الدم

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

واصل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية نجاحه في متابعة الرحلة العلاجية لمرضى يعانون من أورام خبيثة في الدم، وقدم العلاج لستة مرضى يعانون من أورام الدم الخبيثة جميعهم بصدد التعافي.



ويأتي هذا الإنجاز لمرضى سرطان الدم بعد تدشين عمليات زراعة النخاع العظمي "AD-BMT" بنجاح في المركز"ADSCC" والذي يعد تقدماً لمرضى هذا النوع من الأورام.

وجرى إطلاق برنامج زراعة النخاع في أغسطس الماضي بمبادرة من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC" لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضى أورام الدم باستخدام زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم.

وكانت الحالات المختلفة التي تم علاجها تعاني من المايلوما المتعددة، واللوكيميا بخلايا البلازما، وسرطان الغدد الليمفاوية "B-Cell" المنتشر، وسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، واختلفت مدة العلاج لكل مريض، فتراوحت بين 19 يوماً إلى شهر واحد.

ومكنت فعالية هذا العلاج بنتائجه المتميزة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC" من السعي للحصول على اعتماد البرنامج من قبل هيئات الاعتماد الدولية، ويتوجه المركز إلى أبعد من ذلك، اذ يتخذ نهجاً شاملاً لضمان الاستخدام السليم للتكنولوجيا، وتفعيل الممارسات المستدامة والابتكارية، وتطبيق البحوث الانتقالية.

وسيستمر برنامج زراعة النخاع "AD-BMT" من قبول المرضى للعلاج، وسيعمل قريباً على رفع قدراته الاستيعابية ليتمكن من علاج أكثر من مريض في الوقت ذاته، ويتطلع المركز أيضاً إلى علاج أمراض المناعة الذاتية وأمراض نقص المناعة الأولية بالإضافة إلى أمراض الدم الأخرى.