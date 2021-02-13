شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن حقنة «سكسندا» للتخسيس؟.. الأعراض وموانع الاستعمال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح د.ناصر الجهني، استشاري الطب الباطني والغدد الصم والسكري، بعض أعراض حقنة السكسندا التي يستخدمها البعض في عمليات التخسيس وإنقاص الوزن، ومنها على سبيل المثال الشعور بالغثيان والاستفراغ.

ونصح الجهني بتقليل كمية الطعام وخاصة الأكل الدسم أو المقلي وذلك لتقليل الشعور بالغثيان أو الاستفراغ.

وتابع الجهني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ويفضل زيادة الجرعة بعد أسبوع من الجرعة السابقة وخاصة في وجود شعور بالترجيع حالياً”.

ماذا تعرف عن السكسندا؟

يذكر أن حقنة السكسندا عبارة عن حقنة تُستخدم لإنقاص الوزن واسمها العلمي ليراجلوتايد GLP1، وتعمل على تنشيط وتحفيز مستقبلات في خلايا بيتا في البنكرياس فتحفز إفراز الأنسولين والذي يعمل على زيادة عملية الحرق، كذلك تقلل حركة المعدة وإفراغ الطعام منها.

كما تعطي حقنة السكسندا شعورا بالشبع، وتشعر بأنك ممتليء ولا ترغب في الأكل، تعمل على تثبيط إفراز جلوكاجون وهو معاكس الأنسولين في العمل، كذلك تقلل انتاج الجلوكوز من الكبد.

هل هي معتمدة؟

تم اعتمادها في ٢٠٠٩ من وكالة الأدوية الأوروبية EMA، ثم من منظمة الغذاء والدواء FAD في ٢٠١٠، حاليا هي في دول الخليج، وكذلك منتشرة في الكثير من دول العالم.

كيف تؤخذ حقنة السكسندا؟

على شكل حقن تحت الجلد مثل إبرة الانسولين، وممكن أخذها في الذراع أو البطن أو الفخذ،مع التأكيد على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي أدوية.

ما هي الأضرار أو الأعراض؟

في الأسبوع الأول يحدث شعور بالغثاين وترجيع، وربما أرق وقلة النوم، والبعض قد يشتكي من الصداع، ودوخة وإرهاق، اكتئاب, اضطراب في الأمعاء (إسهال…والبعض اشتكى من إمساك) التهاب البنكرياس والتهاب المرارة وزيادة ضربات القلب، ولذلك نؤكد على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل تعاطي هذه الحقنة.

المحاذير وموانع الاستعمال

لا تستخدم حقنة السكسندا نهائياً مع الأطفال أو النساء الحوامل، أو في حالة التهاب البنكرياس، أو حصوات المرارة!، داء سكري نوع الأول.