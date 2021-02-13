اختبار بسيط يمكنه الكشف عن سرطان الرحم بدقة تصل إلى 91٪ … إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 04:09 مساءً - تم تطوير اختبار ذاتي بسيط يمكنه اكتشاف سرطان الرحم من مسحات مهبلية أو بول.

وفي هذا السياق كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يمكن رؤية علامات هذا السرطان، وهو النوع الرابع الأكثر شيوعاً بين النساء في المملكة المتحدة، من خلال المجهر حيث يتم رؤية الخلايا الخبيثة التي تمّ التقاطها بواسطة العينة.

في دراسة لإثبات صحة المفهوم ، استخدم الباحثون الطريقة الجديدة وحددوا 98 من أصل 103 حالات من النساء اللواتي تم تشخيصهن بالمرض.

كما كان الاختبار قادراً على اكتشاف بشكل صحيح عندما لم تكن المريضة تعاني من سرطان الرحم في 88.9 % من الوقت.

يعتبر سرطان الرحم سادس أكثر أنواع السرطان شيوعاً التي تصيب النساء على مستوى العالم ، مع ما يقرب من 382,000 تشخيص جديد و 89,900 حالة وفاة في عام 2018.

غالبا ما يبدأ ظهور نزيف ما بعد انقطاع الطمث، بعد فترة وجيزة من تطور السرطان، وإذا تم علاجه، فإن التشخيص غالباً ما يكون جيداً.

ومع ذلك، لا يتم رصد حالة واحدة من كل خمس حالات حتى يصبح المرض في مرحلة متقدمة، فيكون لهؤلاء المرضى فرصة 15 في المائة فقط للعيش أكثر من خمس سنوات.

يتم الفحص الحالي للمرض من خلال إجراء شديد التدخل يعرف باسم تنظير الرحم. يتطلب إدخال جهاز طويل وضيق من خلال المهبل وعنق الرحم إلى الرحم.

يسمح الضوء والكاميرا في نهاية الأداة للأطباء برؤية داخل الرحم على الشاشة وتحديد أي حالات شاذة.

على الرغم من فعاليتها ، إلا أن العملية محفوفة بالصعوبات ويتم إيقاف واحدة من كل ثلاثة إجراءات قبل تنفيذها إما بسبب مشاكل فنية أو ألم لا يطاق.

يمكن استخدام التخدير الموضعي لتخدير عنق الرحم لإرخاء العضلات ويمكن أن تستمر العملية بأكملها لمدة تصل إلى نصف ساعة ، وفقاً لموقع NHS الإلكتروني.

يسمح سرطان الرحم بإلقاء الخلايا الخبيثة عبر عنق الرحم ويمكن التقاط هذه الخلايا عن طريق مسحة أو عينات بول.

يقول مطورو الطريقة الجديدة أنها أقل تكلفة وأسرع وخالية من الألم حيث يمكن جمع العينات من النساء وهنّ في راحة منزلهن.

يأمل باحثو جامعة مانشستر الذين يقفون وراء الدراسة أنه يمكن إدراج الاختبار ضمن الممارسة السريرية بمجرد إجراء تجارب واسعة النطاق.

وقالت البروفيسورة كروسبي: “تظهر نتائجنا أنه يمكن اكتشاف خلايا سرطان الرحم في عينات البول والمهبل باستخدام المجهر”.

“يمكن إحالة النساء اللواتي يختبرن نتائج إيجابية مع هذا الاختبار لإجراء تحقيقات تشخيصية بينما يتم طمأنة النساء اللواتي يختبرن نتائج سلبية بأمان دون الحاجة إلى إجراءات غير سارة ومثيرة للقلق ومكلفة.

“نعتقد أن اختبارنا الجديد يمكن أن يقدم حلاً بسيطاً ومقبولاً وسهل الاستخدام والذي يمكن استعماله في الرعاية الأولية كأداة فرز للنساء المشتبه في إصابتهن بسرطان الرحم.”

وتضيف: “هناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات جديدة لتسهيل التشخيص المبكر لسرطان الرحم لتمكين استئصال الرحم للنساء اللواتي يعانين من مرض عدواني بيولوجياً.

“ومع ذلك ، على الرغم من أن نزيف ما بعد انقطاع الطمث هو أحد الأعراض التي يمكن التعرف عليها ، إلا أن نسبة 5 إلى 10 في المائة فقط من النساء المصابات به لديهن أمراض كامنة مشؤومة، لذا فإن هذا الاختبار ، إذا تم اعتماده ، سيريح عقول هؤلاء المرضى.”