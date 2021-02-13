شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبها وانطلق في الحياة.. 6 أعراض شديدة الخطورة لـ«الاحتراق النفسي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور بندر آل جلالة الطبيب والباحث في الطب النفسي الإيجابي من خطورة الاستسلام لأعراض الاحتراق النفسي.

وقال الدكتور بندر إن أبعاد وأعراض الاحتراق النفسي ما يلي:

١. إرهاق المشاعر

٢. انخفاض الأداء

٣. تبدد الشخصية

٤. إرهاق الجسد

٥. المشاعر السلبية ( عصبية، قلق، كآبة ،وغيرها )

٧. تراكم الأفكار السلبية

ماذا تعرف عن الاحتراق النفسي؟

هو حالة من الإجهاد العاطفي والعقلي والجسدي تنجم عن الضغط المفرط والمستمر لفترات طويلة، تحدث عندما تشعر بالإرهاق وتفقد قدرتك على أداء مهامك المطلوبة.

الآثار السلبية للاحتراق النفسي

استمرار الضغط، فقدك للاهتمام وللدافع إلى العمل، ضعف إنتاجيتك واستنزاف طاقتك، ازدياد شعورك بالعجز واليأس، فقدانك لقابلية العطاء، حتى إحساسك كلما أردت القيام من الفراش بالحاجة إلى العزيمة والإصرار، كل ذلك يعني أنك ربما تعاني من الاحتراق النفسي، وإن لم تكن، فإنك على الطريق.

الآثار السلبية للاحتراق تكاد تمتد إلى كل مجالات الحياة، بما في ذلك أسرتك وعلاقاتك الاجتماعية. وحتى على المستوى الصحي قد تسبب تغيرات طويلة الأجل على جسمك تجعلك عرضة للأمراض مثل نزلات البرد والانفلونزا.

الفرق بين الاحتراق والضغط النفسي؟

وبالرغم من أن الاحتراق النفسي والضغط النفسي يشتركان بأنهما يعبران عن حالة من الإنهاك النفسي والجسدي، إلا أنهما يختلفان؛ فالشخص المضغوط يتحسن بمجرد الإحساس بأن كل شيء أصبح تحت السيطرة، وإذا طال هذا الضغط فإنه يستهلك أداء الفرد ويؤدي إلى انهيار في أداء وظائفه.

أما الشخص المحترق نفسيًا فهو يعاني من الشعور بالفراغ، وتجنب الدافعية، وهو غير قادر على رؤية أي أمل في التغيير الإيجابي، إنه غارق بالمسؤوليات.

في كثير من الأحيان معظمنا يعي بأنه تحت الكثير من الضغوط، لكننا قد لا نعي بأننا نعاني في حقيقة الأمر من الاحتراق.