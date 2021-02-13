شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 3 برامج مهنية جديدة في الجامعة المصرية اليابانية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور احمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم استحداث 3 برامج مهنية واكاديمية جديدة بالجامعة، في اطار تطوير المنظومة التعليمية والاستجابة للتغيرات في احتياجات سوق العمل محليا ودوليا ولدعم تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع.

وأوضح ان البرامج المهنية الجديدة بالجامعة تتضمن ماجستير إدارة الأعمال MBA، ودبلومة هندسة تحليل البيانات ودبلومة هندسة الأنظمة المدمجة وتبدأ الدراسة بتلك البرامج في مارس المقبل بنظام الساعات المعتمدة من خلال مركز تدريب الصناعة بالجامعة الذي تم انشاؤه بهدف دعم دور الجامعة في خدمة المجتمع، خاصة في مجال الصناعة والتكنولوجيا.

وأضاف ان هناك أولوية لربط الجامعة بالصناعة من خلال نقل التكنولوجيا اليابانية الحديثة في مختلف المجالات لمؤسسات الصناعة المصرية، عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة ونقل ما يتم تطبيقيه من أبحاث تطبيقية داخل الجامعة إلى قطاع الصناعة، بالإضافة إلى تطبق النمط الياباني في التعليم الذي يعتمد على الدراسات المعملية والأبحاث التطبيقية.

واشار إلى أن البرامج المهنية الجديدة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، وتم فتح باب التقديم فيها امام الطلاب عن طريق الموقع الرسمي للجامعة في موعد أقصاه 20 فبراير الجاري.