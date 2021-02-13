شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد نجاح أدوية الكوليسترول في خفض معدل وفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة لكلية ييل للصحة العام الأمريكية أن عقاقير الكوليسترول التي يتناولها حوالي ثمانية ملايين بريطاني يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، قالت مؤسسة القلب البريطانية أن العقاقير المخفضة للكوليسترول توصف عادة أكثر من 70 مليون مرة في السنة.

وقام فريق بتحليل 12 دراسة حول فعالية الدواء ، والتي فحصت 110078 مريضًا ماتوا بسبب فيروس كورونا، وكشف الباحثون أن أن إعطاء العقاقير المخفضة للكوليسترول للمرضى في المستشفى في المراحل المبكرة من عدوى كوفيد 19 خفض معدل الوفيات بما يقرب من النصف، وتؤخذ الأقراص مرة واحدة في اليوم.

وقد ثبت أنها تساعد في حماية مرضى الكوليسترول من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومع ذلك ، هناك الكثير من الجدل حولها ، مع وجود آثار جانبية بما في ذلك زيادة الوزن وآلام العضلات وتلف الكبد، تم إجراء العديد من الدراسات أيضًا لتقييم فعاليتها في محاربة فيروس كورونا حيث توصل العديد إلى استنتاجات مختلفة إلى حد كبير.



علاج الكوليسترول

ومع ذلك ، فقد شهدت الدراسة الجديدة قيام فريق من كلية ييل للصحة العامة بمراجعة جميع الأبحاث السابقة ، والتي تصل إلى 12 دراسة لأكثر من 100ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل الإصابة بفيروس كورونا لم يكونوا محميين بالعقار، ومع ذلك ، فإن أولئك الذين بدأوا في أخذهم في المستشفى أثناء المراحل الأولى من الفيروس رأوا أن خطر الوفاة لديهم انخفض بنسبة 43 %.



ادوية الكوليسترول

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور لوري دانيلز:" وجدنا أن العقاقير المخفضة للكوليسترول ليست آمنة فحسب بل تحمي أيضًا من عدوى كورونا الشديدة"، حيث قد تمنع الستاتينات "ادوية خفض الكوليسترول" على وجه التحديد عدوى كورونا من خلال آثارها المعروفة المضادة للالتهابات وقدرات الارتباط حيث يمكن أن يوقف ذلك تطور الفيروس.