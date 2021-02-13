دراسة: التفاح يساعد على تحسين الذاكرة

محمد الفلاح - السبت 13 فبراير 2021

كشفت دراسة حديثة أجريت على الفئران، أن المواد المغذية النباتية الطبيعية في التفاح والفواكه، تحفز إنتاج خلايا دماغية جديدة، ما يساعد على تحسين الذاكرة والوظائف المعرفية.



وحدد العلماء سابقاً، أن المواد المغذية النباتية مثل مادة ريسفيراتول الموجودة في العنب الأحمر، أو مادة epigallocatechin-3-gallate (EGCG) الموجودة في الشاي الأخضر، تؤثر إيجابياً في مختلف أعضاء الجسم بما فيها الدماغ، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن مجلة "Stem Cell Reports".

فيما توصل علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية بالتعاون مع زملائهم من المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية في دريسدن، إلى أن التركيزات العالية لبعض المغذيات النباتية تحفز تكوين الخلايا العصبية أي توليد خلايا عصبية جديدة في الدماغ.

وقد أظهرت نتائج التجربة التي أجروها، أن الخلايا الجذعية لدماغ الفئران البالغة التي نمت في المختبر، ولدت خلايا عصبية كثيرة، وعند إضافة مادة كيريسيتين أو حمض ثنائي هيدروكسي بنزويك (DHBA)، الموجودة في التفاح، إلى الخلايا المزروعة تصبح محمية أفضل من الموت.

وخلصت نتائج الدراسات اللاحقة على الفئران أن الخلايا الأولية للحصين في الهياكل الدماغية للفئران البالغة المرتبطة بالتعلم والذاكرة ، كانت تتكاثر بنشاط وتولد المزيد من الخلايا العصبية.

واكتشف الباحثون أن تأثير مادة كيريسيتين و"DHBA" في إنتاج الخلايا العصبية، مماثل لتأثير التمارين الرياضية، المحفزة لتوليد الخلايا العصبية.

ويعتقدوا أن مركبات المواد المغذية الأخرى الموجودة في الفواكه، عند حقنها بتركيز عال، يكون لها تاثير إيجابي مفيد لنشاط الدماغ، وهذا التأثير يزداد عند استخدامها معاً.

كما أشاروا إلى أن التحسن الملاحظ في الوظائف المعرفية، بعد تناول هذه المركبات المغذية، تأكد عند الحيوانات، لذلك يخططون لاختبار ما إذا كانت هذه المغذيات النباتية تحسن وظائف دماغ الإنسان أيضاً.