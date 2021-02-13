شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بدء جامعة أكسفورد التجارب للقاح كورونا على الأطفال للتصدى للوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستبدأ جامعة أكسفورد في اختبار لقاح فيروس كورونا الذي طورته مع شركة أسترازينيكا على الأطفال، وهي خطوة رئيسية محتملة في إنهاء الوباء العالمي، وقالت الجامعة في بيان اليوم السبت إن تجربة أكسفورد تخطط لتسجيل 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا، سيتم إجراء التطعيمات الأولى هذا الشهر، حيث يتلقى 240 طفلاً لقاح فيروس كورونا والباقي لقاح التهاب السحايا، والذي من المفترض أن ينتج عنه آثار جانبية مماثلة، من المتوقع أن تجري أسترازينيكا تجربة أكبر تضم آلاف الأطفال في الولايات المتحدة في وقت لاحق.

ووفقًا لتقرير لوكاله "بلومبرج" ستتم دراسة المرحلة الثانية في ثلاث مدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة لندن وساوثهامبتون وبريستول وتقييم استجابات السلامة والمناعة لدى الأطفال.

قال أندرو بولارد، كبير المحققين في التجربة إن المحققين سيختبرون اللقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا أولاً قبل الانتقال إلى الفئة العمرية الأصغر، مع البيانات الأولية المتوقعة بحلول الصيف، وأضاف بولارد إن الدراسة ستنظر في نظامين للجرعات يفصل بينهما شهر وثلاثة أشهر.

بدأت تجارب الأطفال بشكل جدي في نهاية العام الماضي بعد التأكد من سلامة وفعالية اللقاحات الرائدة في البالغين، أكملت شركة فايزر، التي لديها لقاح معتمد للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا وأكثر، التسجيل في تجربتها من 12 إلى 15 عامًا في الشهر الماضي مع اختبار أكثر من 2000 طفل، تختبر شركة مودرنا أيضًا صورتها على المراهقين ومن المتوقع أن تبدأ شركة جونسون تجارب الأطفال قريبًا.

وأشار بولارد: لقد خططنا لإجراء تجارب للأطفال منذ البداية "للتأكد من أن لدينا أكبر فرصة للوصول عبر جميع الأعمار إلى اللقاح، قائلا "أنا سعيد للغاية لأننا اليوم بصدد إطلاق تجارب طب الأطفال بعد هذا الطريق الطويل الذي سلكناه."

في حين أن معظم الأطفال لديهم أعراض محدودة أو معدومة من فيروس كورونا ونادرًا ما يصابون بمرض خطير، لا يُعرف الكثير عن مدى نقلهم للفيروس، يمكن أن يكون تطعيم الشباب عاملاً أساسيًا في وقف انتشار الفيروس ، مما يساعد على إبقاء المدارس مفتوحة ومنع الأقارب الأكبر سنًا والأفراد في المجتمع من الإصابة بالمرض.