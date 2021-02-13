FDA تمنح مودرنا الإذن بزيادة جرعات لقاح كورونا إلى 14 داخل القاروة الواحدة

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القاهرة - سامية سيد - منحت إدارة الغذاء والدواء (FDA) شركة مودرنا الأمريكية إذنًا بزيادة عدد جرعات لقاح فيروس كورونا لكل قارورة من 10 إلى 14 جرعة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.



تمنح إدارة الغذاء والدواء موديرنا الإذن بزيادة الجرعات من 10 إلى 14

يأتى ذلك بعد قيام شركة مودرنا بإجراء مناقشات مع إدارة الغذاء والدواء بشأن زيادة محتملة في أحجام التعبئة، مما يتيح استخراج جرعات إضافية من كل قارورة يتم تسليمها، حيث أن أحد أكبر القيود التي تعترض قدرة شركة مودرنا على التصنيع هو عدد القوارير التي يمكن ملؤها.

وقال متحدث باسم شركة مودرنا ، إنه من أجل تعظيم الموارد بشكل أفضل بالإضافة إلى تعظيم الفرص لتقديم المزيد من الجرعات في كل سوق بشكل أسرع ، اقترحت مودرنا ملء قوارير بما يصل إلى 15 جرعة من اللقاح مقابل الجرعات العشر السابقة.

وتم التعاقد مع شركة مودرنا لتزويد الولايات المتحدة بـ 300 مليون جرعة و 341.5 مليون جرعة أخرى إلى دول العالم.