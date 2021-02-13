نجوم أصيبوا بأمراض غريبة.. آخرهم بلقيس فتحي

بيروت - نادين محمد - عانى بعض المشاهير العرب من أمراض غريبة أثارت الجدل على السوشيال ميديا والإعلام، حيث عاش الجمهور معهم لحظات الصعاب التي مروا بها.

آخرهن النجمة بلقيس فتحي التي كشفت عن إصابتها بـ "متلازمة الكوخ" خلال فترة العزل المنزلي ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وهذا المرض هو شعور أنها لا تريد أن ترى أحد، أو حتى ترى وجهها في المرآة.

النجمة ميريام فارس أصيبت بإلتهاب في الأوتار الصوتية، وتبين لاحقاً ان مرضها عبارة عن إصابتها بجرثومة السالمونيلا التي تتطلب 5 سنوات حتى تضعف ويخف تأثيرها. إلا أن الأدوية التي اضطرت ميريام إلى تناولها أدت إلى ضعف في الجهاز المناعي.

النجمة هنا الزاهد أصيبت بميكروب في معدتها، بعد تناولها وجبة طعام في أحد المطاعم في سنغافورة، ليتم نقلها إلى المستشفى بعد شعورها بتعب شديد، وعاشت فترة طويلة على المحاليل الطبية بدون طعام.

الليدي ديانا عانت من مرض البوليميا قبل وفاتها، وهو أحد اضطرابات الأكل حيث يشعر المريض بالذنب عقب تناول الطعام فيبدأ بإتباع طرق لتخلص من الطعام الذي تناوله، وهذا يؤدي الى مشاكل صحية كبيرة.

النجم المصري أحمد مكي عانى من فيروس في الكبد منعه من تناول المياه لفترة طويلة وهذا ما أجبره عن الإبتعاد عن الساحة الفنية.

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