كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 12:34 مساءً -

ذُكر القثاء في القرآن الكريم، ومن لا يعرف القثاء فهو يُعرف أيضا باسم الفقّوس وهو من فصيلة القرعيات ويشبه الخيار لكنه يكون طويلاُ وملتوي الشكل. ودائما تُنصح الحامل بتناول الأطعمة المفيدة لها لذا أحببنا هنا أن نقدم فوائد القثاء للحامل لتضيفيه الى لائحة الأغذية الصحية التي عليك تناولها في فترة الحمل.

ذكرت دراسة نشرت في صحيفة Reasearch gate

فوائد القثاء للحامل وبأنه غني بفيتامين A,C,K وكذلك البوتاسيوم، الكالسيوم والحديد وهو يوفر للحامل الآتي

الغذاء الصحي للحامل

- يقوم بتقوية المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة ويقلل من خطورة الإصابة بالعدوى.

- ينضم ضغط الدم ومستوى السكر في الجسم لذا يقي من احتمال إصابة الحامل بسكر الحمل

- لا يحتوي على سعرات حرارية عالية لذا لا يسبب زيادة في الوزن.

- يحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم وتجنب حدوث الإمساك.

- يساعد على ترطيب البشرة ويمنع الجفاف لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

- مدر للبول ويمنع احتباس الماء في الجسم لذا فهو يقي من التورم خلال فترة الحمل.

- يخفف من تشنجات الحمل

- يخفف من الشعور بالغثيان خاصة في شهور الحمل الأولى

يخفف من تشنجات الحمل

- يقي من الإصابة بفقر الدم لاحتوائه على الحديد

- يمنع من آلام العظام لاحتوائه على الكالسيوم