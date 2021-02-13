أشياء تساعد على مشي الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 12:34 مساءً - طفلك يريد ان يكتشف العالم من حوله..ولا سبيل لذلك إلا المشي..والتجوال بين غرف المنزل ..وهذا يتوافق وأكثر اللحظات سعادة لدى كل أم وأب ، وطبيا يعتبر المشي مهارة تحتاج إلى نمو متقدم ومكتمل للدماغ والأعصاب حتى يتمكن الطفل من القيام به، وعلى الوالدين الانتظار حتى يكون الطفل مستعدًا لذلك،ويتم ذلك بعد تجارب عديدة ومحاولات ما بين الفشل والنجاح في المشي.. ربّما يصاب بعض الآباء والأمهات بالقلق إذا ما تأخر أطفالهم بالمشي ويذهب بهم التخمين والظن بأنّ مشكلة ما منعت طفلهم من المشي.هنا يطمئنك الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال ويرشدك لأشياء تساعد ك على تحفيز طفلك على المشي

علامات استعدادات الطفل للمشي

تحريك الذراعين والساقين - الحبو- تدريب يحتاجه عند المشي

أولا: المعدل العام في مشي الطفل هو من عمر عشرة شهور إلى عمر سنة ونصف، وهي فترة مثاليّة في بدء الطفل المشي، ويبدو استعداده لهذه المرحلة واضحاً بقيامه ببضع خطوات متأرجحة غير ثابتة

ثانيا: يبدو استعداده حالة استناده إلى الجدار، أو عند محاولته لجلب الأشياء المرتفعة والتي تلفت نظره ويصرّ على الحصول عليها دون مساعدة ، وهناك أطفال يبتدئون المشي ببلوغهم الشهر الثامن ولكنها حالات قليلة

ثالثا: لابد من تهيئة البيت للطفل حتى يستطيع أن يمشي بحريّة دون الخوف من التعثر أثناء المشي، ويمكن الخروج بالطفل إلى مناطق مفتوحة حتى يستطيع التنقّل والعدو بخطوات واسعة مثل الحدائق العامة والنوادي

حيل تحفز الطفل على المشي

وضع الأغراض المحببة للطفل بعيدة عنه .تحفزه للمشي

رابعا: شراء ألعاب يستطيع الطفل جرّها والمشي معها؛ وهذا يزيد من فاعلية وتحفيز الطفل للمشي.. مع عدم الإلحاح على الطفل بالمشي؛ لأنّ هذا الموضوع مرتبط بإرادة الطفل وقوة عضلاته

خامسا: التغذية مهمة جداً لتقوية عظام وعضلات الطفل؛ ولذا لا بدّ من زيادة مصادر فيتامين د، والكالسيوم، والفسفور في الطعام مثل تناول الحليب واللحوم والخضار والفواكه.

سادسا: رفع الأغراض المحبّبة بالنسبة للطفل إلى مستوى مرتفع قليلاً كي يحاول جلبها بشدّ جسمه إلى الأعلى والارتكاز جيداً على قدميه للوصول إليها؛ هذه الحيلة تساعد على تقوية عضلات الساق عند الطفل.

تعلم الطفل المشي وفقا لمهارات جسمه

ساعدي طفلك على تعلم طريقة الوقوف الصحيحة

تعلم الطفل المشي لا يأتي مرة واحدة، ولكن تسبقه مراحل أخرى مبكرة

مثل.. الجلوس بمفرده: هي المرحلة الأولى في تطور العضلات المهمة للمشي في جسم الطفل، فهي تساعده على تقوية عضلات جسمه التي يحتاج إليها عند المشي، وتكون هذه المرحلة في عمر من 4-7 أشهر

الزحف: يتدرب الطفل في مرحلة الزحف على تحريك ذراعيه وساقيه في الوقت نفسه، وهو ما سيحتاج إليه عند المشي، وهذه المرحلة تكون في عمر من 7- 10 أشهر

الوقوف مستندًا: سيحاول الطفل بعد الزحف الوقوف مستندًا إلى الأثاث في عمر الـ10 أشهر، ساعديه على تعلم طريقة الوقوف والجلوس الصحيحة

المشي بمساعدة أحد: في هذه المرحلة سيبدأ الطفل في تحقيق توازن جسمه واكتساب الثقة في نفسه بدءًا من 11 شهرًا، أمسكي يديه وساعديه

توقيت تطور المهارات يختلف من طفل لآخر

تطور المهارات لدى الأطفال يختلف من طفل لآخر

الوقوف دون مساعدة: وهي مرحلة ما قبل انتظام المشي، وفيها يحافظ الطفل على توازنه لبضع ثوانٍ، وتكون في عمر السنة تقريبًا

المشي: وهي المرحلة الأخيرة، وتكون في عمر 12-15 شهرًا، فشجعيه على المشي باستمرار بدلًا من الجلوس.

توقيت تطور المهارات لدى الأطفال يختلف من طفل لآخر، ولكن بشكل عام فيما يخص التمهيد

يمكن أن يتأخر بعض الأطفال في المشي حتى عمر السنتين، ويجب على الأم خلال مراحل تطور طفلها أن تساعده على تعزيز ثقته بنفسه، كي يتمكن من المضي في خطواته الأولى

أشياء تساعد على مشي الأطفال

أمسكي بيديه في البداية..لتعطيه الإحساس بالأمان

ترك الطفل حافي القدمين حتى يستطيع تثبيت نفسه على الأرض دون وجود عوائق تخيفه من التزحلق أو التعثّر أثناء المشي مثل: لبس الأحذية الجلدية السميكة.

ترك الطفل يُحضر أغراضه بنفسه دون مساعدة الأم مثل: جلب الأشياء البعيدة، وعدم الرضوخ لرغبة الطفل عند بكائه بإحضار الأشياء إليه.

أمسكي يديه في البداية كي تعطيه الإحساس بالأمان، وبعد قليل أفلتي يدًا واحدة، وعندما تشعرين بأنه متوازن اسحبي يديكِ بهدوء واتركيه يمشي بمفرده

اجلسي على الأرض وشجعي طفلك كي يمشي باتجاهكِ، العبي معه لعبة التوازن، وساعديه على الوقوف بمفرده، ثم احسبي معه كم من الوقت يستطيع أن يبقى واقفًا؟

اختاري غرفة مفروشة بالسجاد..ليبدأ طفلك تعلم المشي بها

اشتري له ألعابًا يستطيع جرها ودفعها أو المشي معها، فهذا يزيد من تحفيزه على المشي، ضعي بعض الألعاب الجاذبة للانتباه واجعليها قريبة منه، سيحاول جلبها

أسندي طفلكِ إلى كرة كبيرة أمامه واجعليه يدفعها إلى الأمام ببطء وسيسعد بهذه اللعبة، وستحفزه على تحريك قدميه والمشي.

ألقي بعض الأشياء على الأرض على مسافة بعيدة عنه، واطلبي منه أن يذهب إليها مشيًا ويعطيها لكِ.

يمكنك الخروج بالطفل إلى أماكن مفتوحة

اجلسي أنتِ ووالده على الأرض في مواجهة بعضكما البعض، واجعلي الطفل يمشي بينكما، في حال سقوطه، اقتربي منه واطمئني على سلامته، ثم شجعيه

زيدي ثقة طفلكِ بنفسه، والتي تعد العامل الأساس وفري له بيئة آمنة من حوله قدر الإمكان، كأن تختاري غرفة مفروشة بالسجاد يبدأ تعلم المشي بها.

لا تؤنبيه أو تصرخي في وجهه إذا حاول الإمساك بإحدى الفازات، أو شد غطاء الطاولة ليسقط كل ما عليها، بل يجب أن تؤمني أنتِ المنزل لهذه المرحلة