تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم السبت 13 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 13 فبراير 2021، لدى شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

واستقر الجنيه المصري، اليوم السبت، أمام الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

سعر اليورو

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم السبت، عند نحو 18.89 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك نحو 18.86 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.91 جنيه للشراء، 19.06 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية، عند 18.82 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، في بركة، ومصر إيران للتنمية.

وسجل سعر اليورو، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني 21.5321 جنيه للشراء، و21.6782 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.151 جنيه للشراء، و4.178 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.238 جنيه للشراء، و4.266 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي، عند مستوى 51.44 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطيات

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على ثلاث شرائح بأن البلاد تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

كما أعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار الماضيين من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.