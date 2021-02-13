هل تسبب حبوب منع الحمل مشكلات فى الغدة الدرقية؟

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القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة عنقك، ووظيفتها إفراز هرمونات منها - T4 (هرمون الغدة الدرقية) و T3 (ثلاثي يودوثيرونين) - التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي، والتمثيل الغذائي هو معيار الإشارة إلى الطاقة التي يصنعها جسمك ويستخدمها، لكن قد يكون لحبوب منع الحمل التي تتناولها النساء تأثير على عمل الغدة الدرقية لدى البعض، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

والغدة النخامية هي شريك الغدة الدرقية- فهي تفرز هرمونًا يسمى TSH (الهرمون المنبه للغدة الدرقية) الذي يخبر الغدة الدرقية بالبدء في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية T4 هو الهرمون الرئيسي الذي تفرزه الغدة الدرقية.

ترتبط هرمونات الغدة الدرقية المنتشرة في أجسامنا ببروتينات البلازما في الدم ، والتي تسمى:

-الجلوبيولين المرتبط بالثيروكسين (TBG).

-ترانستيريتين (TTR).

-الزلال.

تحتاج هرمونات الغدة الدرقية إلى انتقال بروتينات الدم في جميع أنحاء الجسم TBG هي اللاعب الرئيسي في هذه العملية. هناك توازنًا جيدًا بين مستويات هرمون الغدة الدرقية الحرة والمقيدة في الدم. إن T4 و T3 "الحر" أو "غير المقيد" هو الذي يمارس تأثير هرمونات الغدة الدرقية على أجسامنا.

هل يمكن أن تؤثر حبوب منع الحمل على الغدة الدرقية؟

وقالت الدكتورة ألكسندرا ميخائيل ، أخصائية الغدد الصماء بكليفيلاند كلينيك، "عندما يعاني شخص ما من مشكلة في الغدة الدرقية ويتناول حبوب منع الحمل، يجب على مقدم الرعاية الصحية مراقبة مستوى الغدة الدرقية".

حبوب منع الحمل (موانع الحمل الفموية) التي تحتوي على الإستروجين أو كلا من الإستروجين والبروجسترون يمكن أن تغير هذا التوازن الدقيق لهرمون الغدة الدرقية في جسمك.

يزيد هرمون الاستروجين الموجود في حبوب منع الحمل من كمية البروتينات المرتبطة بالغدة الدرقية المتاحة للارتباط بهرمون الغدة الدرقية ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ إذا كان لديك المزيد من هرمون الغدة الدرقية المرتبط بالبروتينات ، فسيكون لديك كمية أقل من T4 في جسمك تكون قادرة على أداء وظيفتها.

لذلك ، إذا كنت تستخدم تحديد النسل وتحتاج إلى دواء لقصور الغدة الدرقية، فقد تحتاج إلى جرعة أعلى من دواء الغدة الدرقية للوصول إلى مستويات الغدة الدرقية الطبيعية ولكن إذا توقفت عن تناول الحبوب التي تحتوي على هرمون الاستروجين، فقد تحتاج إلى جرعة أقل من دواء الغدة الدرقية.

وتصل مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى حالة مستقرة في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع.

وفي النساء المصابات بقصور الغدة الدرقية اللواتي يعالجن بهرمون الغدة الدرقية والنساء الحوامل ، يلزم زيادة جرعة هرمون الغدة الدرقية للحفاظ على مستويات هرمون TSH الطبيعية.

هل يمكن أن تؤثر حبوب منع الحمل على نتائج اختبار الغدة الدرقية؟

حتى إذا لم تكن لديك حالة حالية في الغدة الدرقية، يمكن أن تؤثر وسائل منع الحمل على نتائج اختبار الغدة الدرقية. فمثلا:

Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA): DMPA هي طريقة تحتوي على البروجستين فقط لتحديد النسل والتي يتم تناولها كحقنة.

تظهر الدراسات أن DMPA يزيد من مستويات T4 الحرة أكثر من اللولب النحاسي (جهاز داخل الرحم). يقول الدكتور ميخائيل: "لكننا لا نعرف ما إذا كان لهذا تأثير سريري مهم".

البروجسترون عن طريق الفم: تظهر الأبحاث أن هذه الحبوب تقلل من هرمون الغدة الدرقية وتزيد من مستويات T4 الحرة. ومع ذلك ، ليس له أي تأثير على مستويات T3 المجانية.

العديد من الدراسات تظهر أن وسائل منع الحمل عن طريق الفم تميل إلى أن يكون لها تأثير أكبر على اختبارات الغدة الدرقية مقارنة بأشكال تحديد النسل الأخرى، ولكنها عادة ما تكون خفيفة ولكن لا يوجد دليل على أن وسائل منع الحمل تسبب أو تسبب مشاكل في الغدة الدرقية إذا لم تكن لديك مشكلة أساسية في الغدة الدرقية."