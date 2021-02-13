كم دقيقة يحتاج جسمك لامتصاص كوب من الماء ثم التخلص منه؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعد الماء من العناصر الهامة لجسم الإنسان في المحافظىة على حيوية الخلايا والعضلات ، ولكن كم دقيقة يحتاج الجسم لامتصاص كوب من الماء بعد شربه، وبعد كم ساعة يتم التخلص من الماء بالكامل، وما فوائد الماء للجسم؟ ستذهلك الأجوبة.

في دراسة أجراها باحثون في جامعة مونتريال (University of Montreal) ونُشرت على الإنترنت في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي، قام الباحثون بإعطاء 36 متطوعا 300 مليلتر من الماء، والتي تحتوي جزيئات الماء فيها على “الديوتيريوم” (Deuterium) “وهو نظير للهيدروجين يحتوي على بروتون ونيوترون بدلا من بروتون فقط”، لتتبع جزيئات الماء.

ويتكون الماء من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتي هيدروجين، أما الماء المستخدم في الدراسة فتكون من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتي ديوتيريوم.

ووجد الباحثون التالي:

– بدأ الجسم بامتصاص الماء ووصل بلازما الدم خلال حوالي 5 دقائق.

– نصف كمية الماء (300 مليلتر) جرى امتصاصها خلال حوالي 11-13 دقيقة.

– تم امتصاص كمية الماء بالكامل خلال 75-120 دقيقة.

– عندما يتبول الشخص بعد 10 دقائق من شرب الماء، فهو لا يتبول من الماء الذي شربه للتو. ولكن شرب الماء سيرفع مستويات السوائل في الدم بشكل كاف لتحفيز عملية التبول.

– يحتاج الجسم إلى 50 يوما -نعم 50 يوما- للتخلص بالكامل من كوب الماء الذي شربه الشخص، ويتم التخلص من الماء عبر العمليات الحيوية مثل التبول والتعرق ومع البراز.

ويوصي الأطباء بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء إلى 3 يوميا حتى يقوم الجسم بوظائفه الحيوية وتقلّ مخاطر الحصى الكلوية التي يزيد من احتمالها نقص حجم البول وارتفاع تركيزه.

ولا يخرج الماء من الجسم عبر الجلد والبول فقط، وإنما من خلال الرئتين أيضا. ويجب على الإنسان أن يحافظ على كمية كافية من السوائل في جسمه حتى تعمل وظائف الجسم بسلاسة، لذلك يُنصح بعدم الانتظار حتى نشعر بالعطش، بل يجب شرب الماء من حين لآخر.