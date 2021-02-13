ابتعد عنها.. 10 أطعمة ومشروبات تضر بصحة القلب

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 فبراير 2021 10:16 صباحاً - يعد مرض القلب من أخطر أمراض العصر التي يمكن أن تؤدي إلى وفاة الكثيرين، حيث يموت في الولايات المتحدة وحدها شخص كل 36 ثانية بسبب أمراض القلب، ويمكن أن يسبب النظام الغذائي تأثيرًا سلبًيا على صحة القلب.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة المنتشرة التي تضر بصحة القلب:

الصودا الدايت

من المعروف أن المشروبات الغازية السكرية ضارة جدًا بالصحة، كما أنها مدرجة في قائمة المشروبات غير المفيدة للقلب، وتعتبر الصودا الدايت من ضمنها.

كما أثبتت الدراسات أن تناول المشروبات الغازية السكرية بانتظام يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

اللحوم الباردة والجاهزة

تزيد اللحوم الباردة والجاهزة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن تناول اللحوم المصنعة مرتين فقط في الأسبوع يمكن أن يزيد المخاطر بنسبة 3-7%.

الباستا

تعتبر الكربوهيدرات المعالجة محفوفة بالمخاطر وتضر بصحة القلب، وتعرف الكربوهيدرات المصنعة مثل المعكرونة والخبز والأرز الأبيض بأنها أطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي (ترفع نسبة السكر في الدم)، ومن المفيد دائمًا اختيار المعكرونة أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

اللحم الأحمر

تعتبر اللحوم الحمراء محل نقاش حاد بشأن تسببها في أمراض القلب، وفي الآونة الأخيرة، تم اكتشاف مادة كيميائية في اللحوم الحمراء يمكن أن تسبب تلفًا للقلب وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكشفت بعض الدراسات أن هذه المادة الكيميائية تزيد من مستويات الكوليسترول في الشرايين.

الكاتشب

يمتلئ الكاتشب بالسكر والصوديوم المعالجين، واستهلاك السكر المعالج له تأثير سلبي مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.

زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

تبدو زبدة الفول السوداني الخالية من الدهون خيارًا رائعًا، إلا أنها مليئة بالسكر المضاف وتزيد السكريات المضافة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري.

الشوربة المعلبة

تتم معالجة الحساء بدرجة عالية، ما يسمح لها بالبقاء على الرفوف لفترة طويلة دون انتهاء الصلاحية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم الذي يسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

العصائر الجاهزة

تعتبر عصائر الفاكهة المعبأة مسبقًا مليئة بالسكريات المضافة التي تلحق الضرر بالقلب، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفشار في الميكروويف

يعتبر فشار الميكروويف وجبة خفيفة من الناحية النظرية، إلا أنه مليئ بالدهون غير المشبعة التي تصنع من الزيوت المهدرجة، مثل الخضروات أو زيت الكانولا.

وتؤثر هذه الزيوت سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

مبيضات القهوة

تمتلئ مبيضات القهوة بالدهون المتحولة، وتشتهر الدهون المتحولة بأنها تؤثر سلبًا على صحة القلب، وثبت أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.