الدنمارك ترصد سلالة كورونا البريطانية في 28.5% من الإصابات الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن معهد الصحة الدنماركي، اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في بريطانيا، في أكثر من 25 % من الإصابات الجديدة.

وأشارت التقارير الأولية للمعهد إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي. 1.1.7" في 28.5% من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من الشهر الجاري وحتى يوم الجمعة.



وقبل أسبوع، كانت النسبة تبلغ 20.3 % و2.1 % فقط في مطلع العام. ويتم تحديث الأرقام باستمرار وبالتالي فهي لا تزال عرضة للتغيير.

وتم رصد السلالة البريطانية من الفيروس لأول مرة في الدنمارك في العينات المأخوذة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وحتى الآن، تم اكتشاف السلالة البريطانية عند 1859 شخصًا في الدنمارك.