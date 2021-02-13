قفزة في إصابات كورونا بالبيرو.. ورقم قياسي بالمستشفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت البيرو التي تواجه موجة ثانية من كورونا رقماً قياسياً، الجمعة، في حالات الإصابة بالفيروس التي تستدعي الدخول الى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة في البيرو دخول 213 مصاباً جديداً بالفيروس إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد المرضى في المستشفيات إلى 14333، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة بالفيروس التي تستدعي دخول المستشفى قد بلغ 14181 في 17 أغسطس/آب.

وحتى الجمعة، سجلت البيرو 1.229.748 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" (بزيادة قدرها 8439 في الـ24 ساعة الماضية) فضلاً عن 43.255 وفاة، استناداً إلى تقرير الوزارة.

وأدت زيادة عدد الإصابات إلى نقص بالأكسجين المخصص للاستخدام الطبي ما أجبر مئات البيروفيين على الوقوف في طوابير للحصول عليه من أجل أقاربهم المرضى.

وبدأ التطعيم للعاملين الصحيين في البيرو، الثلاثاء، بعد يومين على وصول أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، ومن المقرر أن تصل دفعة ثانية مكونة من 700 ألف جرعة نهاية الأسبوع.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد لبدء تطعيم السكان.