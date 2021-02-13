شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين فى عينيك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية جائحة فيروس كورونا، زاد الكثير منا بشكل كبير من استخدام معقم اليدين، وهو ما قد يؤدى لحدوث بعض المشاكل في الجلد والعين عند ملامسة الكحول لها، عندما يتلامس الكحول الموجود في مطهرات اليد مع عينيك أو عين طفلك ، يمكن أن يسبب أعراضًا غير مريحة مثل الألم الحاد والاحمرار والتورم.

ووفقا لتقرير لموقع healthline إذا قمت بغسل عينك على الفور ، فمن غير المرجح أن يتسبب معقم اليدين في حدوث ضرر طويل المدى ومع ذلك ، لا يزال من الجيد التماس العناية الطبية إذا لم يهدأ الألم في غضون ساعتين لتجنب التندب الذي قد يضعف الرؤية بشكل دائم.

الآثار الجانبية المحتملة لإدخال معقم اليدين في العين

تحتوي معظم معقمات اليدين على الكحول لقتل البكتيريا والجراثيم التي يمكن أن تسبب لك المرض، الكحول لديه القدرة على التسبب في حروق كيميائية على الطبقة الخارجية من عينك والتي تسمى القرنية، القرنية هي طبقة شفافة تغطي عينك وتساعد في توجيه الضوء نحو شبكية العين.

إذا أدخلت مطهرًا لليدين في عينك ، فقد تواجه أعراضًا مثل:

احمرار، ألم توتري أو حارق، رؤية ضبابية، تمزق، مشكلة في إبقاء عينك مفتوحة، تورم، قد يتسبب الكحول في تلف سطح العين ، ولكن من غير المحتمل أن يتسبب في تلف الهياكل العميقة.

ومع ذلك ، فإن أي وقت تقوم فيه برش مادة كيميائية في عينك يشكل حالة طارئة للعين إذا لم يهدأ الألم في غضون ساعتين ، فعليك طلب العناية الطبية يمكن للأخصائي الطبي تقييم الضرر والتوصية بأفضل علاج لتجنب التندب الدائم.

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك

إذا أدخلت مطهرًا لليد في عينك ، فمن المهم تجنب فركها وغسلها في أسرع وقت ممكن يجب أن تغسل عينيك لمدة 20 دقيقة على الأقل بماء صنبور نظيف بدرجة حرارة الغرفة بعد رش كيميائي.

يمكنك استخدام الدش أو المغسلة لغسل عينك يمكنك أيضًا استخدام محطة طوارئ لغسيل العين إذا كان بإمكانك الوصول إليها بغض النظر عن الطريقة التي تستخدمها ، تأكد من أن الماء ليس ساخنًا لتجنب المزيد من الضرر لعينك، إذا كنت تستخدم الدش ، وجه تيارًا خفيفًا من الماء إلى جبهتك فوق عينك. أبقِ جفونك مفتوحتين بينما تترك الماء يغسل عينك.

إذا كنت تستخدم مغسلة ، انحنى فوق الحوض وافتح الصنبور لتدفق لطيف قم بإمالة رأسك إلى الجانب واترك الماء يتدفق إلى عينك.

ماذا تفعل إذا وقع المطهر في عيون الطفل

إذا وضع طفلك مطهر اليدين في عينيه ، فمن المهم أن يشطف عينيه بسرعة لتجنب الضرر طويل المدى إذا شعروا بألم حاد ، يجب أن تأخذهم إلى طبيب العيون أو إلى مكان ما يمكنهم فيه تلقي رعاية طبية طارئة.

لغسل عين طفلك ، يمكنك جعله يرقد في حوض الاستحمام أو يميل على المغسلة حيث يمكنك صب تيار من الماء برفق على جبينه أو جسر أنفه.

توصي إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات باستخدام معقم اليدين تحت إشراف الكبار لأنه قد يكون خطيرًا عند تناوله حتى شرب كمية صغيرة يمكن أن يسبب اتزان الكحول.

متى ترى الطبيب

في كثير من الحالات ، يهدأ الألم والتهيج في غضون ساعتين بعد غسل العين بالماء ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من ألم حاد مستمر ، أو حصلت على كمية كبيرة من معقم اليدين في عينك ، أو لم تتحسن الأعراض في غضون ساعتين ، فمن الجيد أن ترى أخصائي رعاية العيون أو الحصول على رعاية طبية طارئة انتباه.

قد يقوم الطبيب بغسل عينيك مرة أخرى حتى لو كنت قد فعلت ذلك بالفعل يمكنهم أيضًا استخدام شرائط الأس الهيدروجيني للتأكد من اختفاء كل الكحول وإجراء فحص للعين لتقييم درجة الضرر.