شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى صبغه الميلانين وما فوائدها للجسم ودورها فى حماية البشرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الميلانين هو الصبغة المسؤوله عن مجموعة متنوعة من ألوان البشرة وظلالها وألوان العيون وألوان الشعر، لا يوفر الميلانين لونًا للبشرة والشعر والعينين فحسب ، بل يوفر أيضًا الحماية من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية ، ويقدم التقرير التالى معلومات عن ماهية الميلانين ، ولماذا الميلانين مهم جدًا للبشرة ، وكيف يمكن أن تؤثر العوامل المختلفة على كمية الميلانين الموجودة لديك، وفقا لتقرير لموقع healthline.



صبغه الميلانين وعلاقتها بالجلد

ما هو الميلانين؟

الميلانين هو نوع من الأصباغ المعقدة عند البشر هي المسؤولة عن إنتاج التصبغ في شعرنا وبشرتنا وعينينا، على الرغم من أن الميلانين يُناقش عادةً على أنه صبغة واحدة ، إلا أن هناك نوعين من الميلانين يساهمان في تصبغ الشعر والجلد والعينين عند البشر والحيوانات:

يوميلانين: يرتبط هذا الصباغ بألوان داكنة ، مثل البني والأسود.

فيوميلانين: يرتبط هذا الصباغ بألوان بديلة ، مثل الأحمر والأصفر.

يوجد نوع ثالث من الميلانين: يسمى نيوروميلانين ، داخل دماغ الإنسان ويعطي صبغة للتركيبات في هذه المنطقة.

على عكس الإيوميلانين والفيوميلانين ، لا يوفر النيروميلانين لونًا للسمات البشرية بدلاً من ذلك ، تمت دراسة هذا النوع من الميلانين بشكل أساسي لارتباطه بمرض باركنسون.



الميلانين

يبدأ إنتاج الميلانين في خلايا كبيرة تسمى الخلايا الصباغية ، والتي يمكن العثور عليها في جميع أنحاء الجسم الخلايا الصباغية هي المسؤولة عن إنتاج عضيات تسمى الميلانوسومات، هذه الميلانوسومات هي موقع تخليق كل من الإوميلانين والفيوميلانين، والذي يتم توزيعه بعد ذلك على مجموعة متنوعة من الخلايا ، مثل الخلايا الكيراتينية (خلايا الجلد)، يتم تحديد مستويات الميلانين الطبيعية بشكل أساسي من خلال العوامل الوراثية وتحدد بشكل عام لون الشعر والجلد والعين ومع ذلك ، هناك بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على إنتاج الميلانين مثل، التعرض للأشعة فوق البنفسجية، التهاب، الهرمونات، العمر، اضطرابات تصبغ الجلد.

ما هي فوائد الميلانين؟

بالإضافة إلى توفير الصبغة للإنسان والحيوان ، يلعب الميلانين أيضًا دورًا بيولوجيًا مهمًا من خلال توفير الحماية من أضرار أشعة الشمس.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية: يساعد الميلانين على حماية خلايا البشرة ، أو الطبقة الخارجية من الجلد ، من الأشعة فوق البنفسجية. تمتد هذه الحماية إلى جميع أشكال الأشعة فوق البنفسجية (UVC و UVB و UVA) بالإضافة إلى الضوء الأزرق. يقوم بذلك عن طريق امتصاص ضوء الأشعة فوق البنفسجية قبل أن يتمكن من إتلاف الحمض النووي الحساس لخلايا الجلد.

مضاد للأكسدة: يُظهر الميلانين أيضًا نشاطًا مضادًا للأكسدة عن طريق البحث عن أنواع الأكسجين التفاعلية الناتجة عن تلف ضوء الأشعة فوق البنفسجية بدون تدخل المركبات الواقية مثل مضادات الأكسدة ، تساهم أنواع الأكسجين التفاعلية هذه في الإجهاد التأكسدي ، الذي يسبب تلفًا خلويًا كبيرًا، يُعتقد أنه قد تكون هناك آليات عمل أخرى للميلانين داخل الجسم ، مثل حماية الكبد والأمعاء وحتى جهاز المناعة.

هل لدينا جميعًا نفس الكمية من الميلانين؟



اصباغ الميلانين

على الرغم من الاختلافات العديدة في جلد الإنسان وشعره ولون عينيه ، فإن جميع البشر تقريبًا لديهم نفس العدد تقريبًا من الخلايا الصباغية، ومع ذلك ، فإن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة يكون لديهم عدد أكبر من الميلانوزومات، وأكبر حجمًا ، وأكثر تصبغًا من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

ومن المثير للاهتمام ، أن هذه الميلانوسومات تظهر أيضًا أنماط توزيع محددة بناءً على لون البشرة تساهم جميع هذه الاختلافات في تنوع ألوان البشرة ودرجاتها لدى البشر.

ماذا يحدث إذا لم يكن لديك ما يكفي من الميلانين؟

تحدد الجينات عمومًا كمية الميلانين في شعرك وجلدك وعينيك ، ولكن هناك حالتان يمكن أن تحدثا عندما يفتقر جسمك إلى الميلانين:

- البهاق: البهاق هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الخلايا الصباغية، يتسبب هذا في نقص الصبغة التي يمكن أن تظهر على شكل بقع بيضاء على الجلد أو الشعر. يصيب البهاق ما بين 1 و 2 % من الناس حول العالم.

- المهق: المهق هو حالة وراثية نادرة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الميلانين. قد يحدث هذا بسبب انخفاض عدد الخلايا الصباغية أو انخفاض إنتاج الميلانين من الميلانوسومات هناك أنواع مختلفة من المهق ، ولكن معظمها يسبب نقصًا متوسطًا إلى شديدًا في صبغة الجلد والشعر والعينين.

هل هناك طرق لزيادة كمية الميلانين لديك؟

في حين أنه من الصحيح أن إنتاج الميلانين في الجلد يمكن أن يزداد عن طريق الدباغة ، فمن المهم أن نتذكر الوظيفة البيولوجية للميلانين وسبب خطورة التسمير، أثناء التعرض لأشعة الشمس ، فإن الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس تخترق الجلد وتبدأ في إتلاف الحمض النووي في الجلد.