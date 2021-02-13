المغرب يتجاوز عتبة المليون تطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جُرعاتهم الأولى من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المستجد في المغرب مليون و100 ألف شخص.

وتُسابق المملكة المغربية الزمن لتحقيق مناعة القطيع ضد فيروس كورنا، وذلك من خلال تطعيم أكبر عدد من المواطنين في أقل فترة مُمكنة، بهدف العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت مُمكن.

وحتى الخميس، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جُرعتهم الأولى من لقاح كورونا، ما مجموعه 1.112.103 أشخاص، ضمن المرحلة الأولى من عملية التلقيح الواسعة التي أوصى بها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وخلال هذه الفترة، تقوم السلطات المعنية بتلقيح العاملين في الصفوف الأولى، بالإضافة إلى الفئات الهشة الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس، قبل أن يتم تعميم اللقاح لاحقاً على باقي فئات المُجتمع من مواطنين مغاربة ومُهاجرين مُستقرين بالبلاد.

والخميس، وصلت إلى المملكة دُفعة ثالثة من اللقاح المُضاد لكورونا، ويتعلق الأمر بشُحنة من 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني، المصنع في الهند.

وتبعاً لذلك، ستدخل المملكة مرحلتها الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، والتي ستعرف توسيعاً لدائرة المُستفيدين من اللقاح بشكل تدريجي بحسب دفعات اللقاح التي تصل إلى المغرب لتشمل كل الفئات المستهدفة.

وقبل أسبوعين، تلقى العاهل المغربي، الملك محمد السادس جُرعته الأولى من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا، مُعلنا بذلك انطلاق حملة التلقيح الواسعة وغير المسبوقة التي تشهدها المملكة.

من جهة أخرى، لازالت المملكة تُسجل حالات محدودة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إذ سجلت خلال الـ24 ساعة الأخير، 496 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى وفاة 10 أشخاص.