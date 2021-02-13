شكرا لقرائتكم خبر عن الخضراوات الورقية معززات طبيعية للدماغ..تعرف على فوائدها لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي الخضار الورقية الخضراء على العديد من الفوائد الصحية الأخرى التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي وتشمل هذه الفوائد فقدان الوزن وتحسين الهضم والتمثيل الغذائي وصحة الجلد، كما تساعد الخضروات الورقية على مهارات التفكير، و تشكل الخضار الورقية الخضراء جزءًا مهمًا من نظامنا الغذائي، وفقا لتقرير لموقع time now news.

وفقًا لتقرير حديث ، فإن الأشخاص الذين يستهلكون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، وخاصة الغنية بالخضروات الورقية الخضراء، هم على استعداد للبقاء أكثر عقليًا في وقت لاحق من الحياة، أشارت الدراسة إلى أن الالتزام عن كثب بنظام غذائي متوسطي كان مرتبطًا بأعلى الدرجات في مجموعة من اختبارات الذاكرة والتفكير بين البالغين في أواخر السبعينيات من العمر.

قالت الباحثة جيني كورلي من جامعة إدنبرة: "إن تناول المزيد من الخضار الورقية وتقليل اللحوم الحمراء قد يكون عنصرين رئيسيين من العناصر الغذائية التي تساهم في فوائد النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط"، نُشرت الدراسة في مجلة Experimental Gerentology.

4 خضروات ذات أوراق خضراء لإضافتها إلى نظامك الغذائي

السبانخ: السبانخ هي واحدة من أكثر الخضروات الخضراء استهلاكًا، فهي غنية بالحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين أ، مما يجعلها إضافة رائعة لنظام غذائي صحي.

أوراق الحلبة: تُعرف أوراق الحلبة أيضًا باسم ميثي ، وهي واحدة من أكثر الأطعمة الشتوية المفضلة ، خاصة في الهند، من المعروف أنه يساعد في إنقاص الوزن وإدارة مرض السكري تساعد الحلبة أيضًا في نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر.

الخضروات الصليبية: وتشمل القرنبيط والملفوف والبروكلي وغيرها.في حين أن بعضها قد لا يكون ورقيًا ، إلا أنها لا تزال خضراء ولها فوائد لصحتك.

الخضروات الجذرية: الخضار الجذرية مثل البصل الأخضر والفجل لها أوراق خضراء كنباتات، وجزء الجذر والنبات منها صالح للأكل كما أن لها فوائد صحية مختلفة وتضيف إلى القيمة الغذائية للخضروات الجذرية.