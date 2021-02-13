شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحارب البروكلي نزلات البرد والأنفلونزا؟.. يُعزز المناعة ويقتل الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلات البرد والأنفلونزا نوعان من العدوى تحدث بشكل متكرر والسبب الرئيسى للحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال والعطس، ويتسبب نحو 200 نوع مختلف من الفيروسات فى الإصابة بنزلات البرد، بينما الإنفلونزا السبب الرئيسى لها هو فيروس الإنفلونزا، ويعتبر البروكلى غذاء خارق لعلاج أعراض نزلات البرد والإنفلونزا فى فترة قصيرة، وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

نحن نعلم جيدًا أن اتباع نظام غذائى متوازن ضرورى لصحة أفضل، ويجب أن يتضمن هذا النظام العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والمعادن والبروتينات والفيتامينات وأوميجا 3 وحمض الفوليك، وتتوافر معظم هذه العناصر فى الخضراوات والفاكهة والتى تشتهر بخصائصها الطبية الممتازة لعلاج ومنع الأمراض من بينها البروكلى.

- البروكلى لعلاج نزلات البرد

1- وفقًا لإحدى الدراسات فإن الخضراوات الصليبية مثل البروكلى تعتبر مصدرًا ممتازًا للمواد الكيميائية النباتية، كما تحتوى على فيتامينات C ،A ،E ، K ومعادن مثل الزنك والحديد كل هذه العناصر الغذائية في البروكلى تستخدم مضادات للأكسدة والالتهابات وتُعزز المناعة.

2- يعمل البروكلى على علاج نزلات البرد لأنه غنى بمادة الكيرسيتين التى تمنع تكاثر الفيروسات فى الخلايا الظهارية للمسالك الهوائية ومنع احتقان الشعب الهوائية.

3- تشير دراسة أخرى إلى أن البروكلى يحتوى على فيتامين سى وهو مضاد قوى للأكسدة، حيث يعمل هذا الفيتامين مع فيتامينات E و A و K وبيتا كاروتين كتأثير وقائى والتقليل من خطر الإصابة بالبرد وأمراض أخرى.

- البروكلى لعلاج الإنفلونزا

1- يساعد كل من البروكلى المطهو ​​على البخار أو المطبوخ فى تقليل أعراض الأنفلونزا فى غضون أيام قليلة، فهو مصدر غنى بالسلفورافان الذى يمكن أن يقلل بشكل فعال من التهاب الأنف ويمنع تكرار الفيروس.

2- البروكلى غنى بفيتامين K وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة وكلها تساعد فى تقوية جهاز المناعة لمحاربة العوامل المسببة للأمراض بكفاءة أكبر.