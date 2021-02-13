تعرف على أكثر 5 بقوليات صحية ومغذية يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي

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القاهرة - سامية سيد - تعزز البقوليات الصحة الجيدة وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والحالات الصحية الأخرى، ويمكنك اختيار تناول البقول بأسلوبك الخاص حسب ذوقك وتفضيلك، ويفضل بعض الناس تناول البقول في سلطاتهم، ويفضل البعض البراعم بينما يفضل البعض الآخر تناول البقول المطبوخة مع الأرز.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news، فإن البقول غنية بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، تحتوي على مواد كيميائية نباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة لها قيمة غذائية عالية، وهي غذاء قليل الدسم ومصدر جيد للحديد فهي خالية من الجلوتين والكوليسترول يجب تخزين البقول غير المطبوخة في وعاء محكم الغلق في مكان بارد. البقول سهلة التحضير وتضيف مجموعة متنوعة إلى نظامك الغذائي.

5 بقوليات صحية يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي

الفاصوليا: الفاصوليا غنية بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن إنها تساعد في إنقاص الوزن والتحكم أيضًا في مستويات السكر في الدم من المعروف أن حبوب الكلى تقلل الكولسترول وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حبوب البازلاء الجافة: مليئة بالعناصر الغذائية وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة فهي غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يخفضان ضغط الدم فهي قليلة الدهون ومرتفعة بالبروتين تعتبر حبوب البازلاء الجافة صحية للغاية للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

الحمص: يقدم الحمص مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية يحسن الهضم وهو مفيد لصحة أمعائك. يساهم الحمص أيضًا في عملية التحكم في الوزن إنها بديل مثالي للحوم والأنظمة الغذائية النباتية، الحمص غني بالبروتين ومفيد جدًا لصحتك.

العدس: هو غذاء مثالي لفقدان الوزن ، فهو غني بالكالسيوم الذي يضمن صحة العظام والأسنان، يحتوي العدس على مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة الجزيئات السامة من الجسم إنه مصدر غني بالبروتين والألياف الغذائية.

اللوبيا: يُعرف باسم الجرام الأسود المنقسم وهو أحد أكثر البقول شيوعًا غني بالعديد من العناصر الغذائية، توفر العديد من الفوائد الصحية التي تشمل تعزيز مناعتك وتحسين صحة بشرتك والمساعدة في الهضم ينصح بشدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.