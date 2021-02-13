شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحب الأطعمة الحارة؟.. تعرف على فوائد وأضرار تناول الأكل الحريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفاعل جسم الإنسان مع تناول الطعام الحار، فقد يصاب الشخاص عند تناول الأطعمة الحارة بدموع من العين والأنف واحساس بحرقان فى الفم واللسان واحمرار الأذنين، ورغم ذلك للأطعمة الحار فوائد عديدة كما أن لها أضرار أيضًا، لذلك من المهم الاعتدال فى تناولها، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

فيما يلى.. 5 فوائد لتناول الأطعمة الحارة: 1- تُقلل الالتهاب

التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات، حيث تعتبر الأطعمة المضادة للالتهابات رائعة فى علاج الحالات الصحية مثل الصداع وأمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل والغثيان.

2- الوقاية من السرطان

وفقًا للدراسات، يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل الحارة أن تحارب الخلايا السرطانية بالجسم والقضاء عليها أو تقييد نموها، وبالتالى تُقلل من تفاقم السرطان.

3- تحارب العدوى

التوابل غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للجراثيم والميكروبات يمكن أن تساعد فى محاربة أى عدوى تصيب الجسم عن طريق القضاء على العناصر المسببة للأمراض.

وفقًا لدراسة أجراها مركز "هارفارد" لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للتوابل الناس على العيش لفترة أطول.

يمكن لوجود مضادات الأكسدة فى التوابل الحارة أن تُعزز عملية التمثيل الغذائى فى الجسم مما يساعد فى إدارة الوزن.

- أضرار التوابل الحارة

الناس لديها مستويات مختلفة من تحمل الأطعمة الحارة، ويُسبب الإفراط بتناولها أضرارًا صحية مثل تفاقم مشاكل الهضم الموجودة بالفعل لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن يضر براعم التذوق.