شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ارتفاع حرارة الجسم.. استخدم الصبار واللبن مع العسل وعصير الرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرارة الجسم هى واحدة من أكثر الحالات الصحية شيوعًا بين الناس، وتنتج حرارة الجسم المعروفة أيضًا باسم الإجهاد الحرارى نتيجة التعرض لدرجة حرارة عالية غير مقبولة لجسمك، ولا يتأثر بها الجميع بنفس الدرجة، حيث أن درجة حرارة الجسم الطبيعية يجب أن تكون فى حدود 36.5-37.5 درجة مئوية، وهناك عدة أعراض لارتفاع حرارة الجسم مثل الإحساس بالحرقان وعدم الراحة فى المعدة وقلة النوم والقرحة والحموضة، وفى حالات أخرى قد تصل إلى سرعة ضربات القلب، وفى بعض الأوقات ترتفع حرارة الجسم بسبب ما يسمى بالإجهاد الحرارى نتيجة البقاء لفترة طويلة فى درجة حرارة مرتفعة أو لتناول بعض الأطعمة وغيرها من العوامل، وهناك علاجات منزلية بسيطة يمكن أن تستخدم لتقليل حرارة الجسم، وفقًا لموقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 8 علاجات منزلية للتخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم: 1- ماء جوز الهند

شرب ماء جوز الهند كل يوم صباحًا يمكن أن يحافظ على رطوبة الجسم ويقلل من الإجهاد الحرارى، لأنه يحتوى على نسبة 94٪ من الماء.

2- النعناع

يحتوى النعناع على نسبة عالية من المنثول المسئول عن الإحساس بالبرودة، لذلك يمكنك صنع شاى النعناع الساخن أو المثلج وشربه طوال اليوم.

3- الماء البارد

يعد الحفاظ على رطوبة جسمك من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا وأفضلها لتقليل الحرارة، تجنب شرب الماء الساخن وركز على الماء البارد لتهدئة جسمك، كما يمكنك نقع قدميك فى الماء البارد للحفاظ على درجة حرارة جسمك تحت السيطرة.

4- الصبار

يمكنك استخدام الصبار لتهدئة درجة حرارة جسمك بسبب خصائصه المتوفرة فى أوراقه والتى تعمل على تهدئة درجة حرارة الجسم، حيث يمكنك تناول ملعقتين كبيرتين من الصبار كل يوم أو تدليك جسمك بالكامل.

5- استهلاك الأطعمة المرطبة

علاج طبيعى آخر للحد من الإجهاد الحرارى هو استهلاك الأطعمة المرطبة، مثل تناول ثمار الحمضيات لاحتوائها على نسبة عالية من الماء وغيرها من الفواكه والخضروات المرطبة والصحية مثل الخيار والبطيخ والبرتقال والليمون.

7- اللبن والعسل

يمكن أن يساعد شرب اللبن الرائب أيضًا فى تبريد درجة حرارة الجسم وتحسين التمثيل الغذائى، كما يمكن إضافة معلقة صغيرة من العسل إلى اللبن البارد وتناوله مرة يوميًا بانتظام لمدة أسبوع وستلاحظ تغييرات جيدة.

8- عصير الرمان

يمتلك الرمان القدرة على التحكم فى درجة حرارة الجسم ويمكن أن يستهلكه الأطفال وكذلك الكبار، إنه غنى بمضادات الأكسدة ويوفر إحساسًا بالبرودة لجسمك.