أسباب ضيق شرايين الكلى عديدة ومضاعفاتها خطيرة قد تصل للانفجار

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القاهرة - سامية سيد - ضيق شرايين الكلى من المشاكل الصحية الخطيرة لكنها نادرة الحدوث، وإذا كان لديك تمدد الأوعية الدموية في الشريان الكلوي - أو منطقة منتفخة وضعيفة في جدار الشريان المؤدي إلى كليتك - فقد تمر دون أن يلاحظها أحد لبعض الوقت، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ضيق شرايين الكلى ومضاعفاتها، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".



أسباب ضيق شرايين الكلى

أسباب ضيق شرايين الكلى

أسباب ضيق شرايين الكلى هو تصلب الشرايين الذي يسبب تنكس جدار الشرايين، وترتبط أيضًا بخلل التنسج العضلي الليفي، وهو مرض يسبب تضيق الشرايين.

معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 60 عامًا، وكثير منهم من النساء.

وفقًا لإحدى الدراسات، تشمل عوامل خطر تمزق شرايين الكلى ما يلي: الحمل أو التهاب الشرايين العقدي أو تمدد الأوعية الدموية الكبير.

يجب مراعاة المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر هذه لإجراء عملية جراحية مخططة قبل أن تصبح حالة طارئة.

وفقًا لدراسة أجريت على الأشخاص الذين يعانون من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الكلوي الذي تمزق بشكل عفوي، فإن بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث تمزق في الشرايين تشمل:

-ارتفاع ضغط الدم غير المعالج لفترة طويلة.

-صدمة حادة.

-الجراحة الحديثة أو الإشعاع.

-إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الذي يصعب السيطرة عليه أو وجود دم في البول أو ألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر أو الجانب (المعروف أيضًا باسم ألم الخاصرة)، فقد يقوم طبيبك بإجراء فحص تصوير الأوعية المقطعي المحوسب (CTA) لتحديد ما إذا كان لديك ضيق شرايين الكلى يعطي هذا الفحص أفضل رؤية لتمدد الأوعية الدموية والشرايين المتفرعة منه من أجل تحديد أفضل السبل لإصلاح تمدد الأوعية الدموية.

أعراض ضيق شرايين الكلى

بالرغم من أن تمدد الأوعية الدموية في الشريان الكلوي نادرة (تحدث في حوالي 0.1٪ من عامة السكان)، لكنها عادة لا تسبب أعراضًا وغالبًا ما توجد أثناء التصوير الطبي لأسباب غير ذات صلة

يمكن أن يؤدي تمدد الأوعية الدموية في بعض الأحيان إلى ارتفاع ضغط الدم أو ضعف وظائف الكلى لكن القلق الأكبر هو خطر تمزقها - خاصة مع زيادة حجم تمدد الأوعية الدموية، حيث قد يؤدي تمزقها للوفاة.