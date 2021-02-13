شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الماء لحماية الفم والأسنان لدى الأطفال.. يمنع التهابات اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جيدًا أهمية الماء لأجسامنا، حيث تحتوى أجسامنا على 70 % من الماء، ويلعب الماء دورًا مهمًا للغاية فى الحفاظ على صحتنا ولضمان عمل وظائف الجسم بكفاءة، وهو مهم جدًا لصحة الفم ويمنع التسوس ويحافظ على صحة الأسنان لأن الماء مضاد طبيعى للبكتيريا والأكسدة، ويعتبر الأطفال أكثر عُرضة لخطر تسوس الأسنان بسبب البكتيريا الموجودة بالوجبات الخفيفة والمشروبات المحفوظة المحلاة بالسكر وسوء تنظيف الأسنان ولا يدركون المخاطر الصحية العديدة المرتبطة بذلك أهمها تسوس الأسنان، وهناك العديد من الطرق لحماية الأطفال من التسوس، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية "timesnownews".

- كيف يمكن أن يساعد الماء فى تقليل مخاطر تسوس الأسنان؟

حتى مع تعرض الأطفال لخطر كبير للإصابة بتسوس الأسنان يمكن أن يساعد الماء فى الوقاية منها، حيث توضح الدكتورة ميناكشى راى طبيبة الأسنان الهندية كيف يمكن للماء أن يحافظ على صحة الأسنان وحمايتها من التسوس، من خلال النصائح التالية:

1- يساعد الماء فى تنظيم المزيد من اللعاب الذى بدوره يمنع جفاف الفم والرائحة الكريهة.

2- يساعد فى منع التهاب اللثة ونزيفها.

3- يغسل الفم من الرواسب ويبقيه نظيفًا ومنتعشًا.

4- يعمل على تحييد الأحماض التى تنتجها البكتيريا على أسطح الأسنان لمنع الإصابة بالتسوس.

5- يوفر معادن مهمة مثل الفلورايد والكالسيوم والفوسفات وغيرها التى تعمل على تقوية المينا لمحاربة تسوس الأسنان.

6- يقلل من انتشار الآفات المعدية فى الفم.

7- يساعد الماء أيضًا فى الحفاظ على طقم الأسنان سليمًا فى الفم.

- طرق الوقاية من تسوس الأسنان لدى الأطفال:

عند الأطفال، إذا تم الاعتناء بالأسنان اللبنية بطريقة صحيحة فهى بداية الطريق للحفاظ على صحة الأسنان، وذلك باتباع ممارسات نظافة الفم الأساسية البسيطة فى المنزل تحت إشراف الوالدين وهى:

1- غسل الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، حيث يجب على الأباء القيام بذلك أمام أطفالهم ليكونوا قدوة.

2- تقليل تناول الكربوهيدرات والأطعمة اللزجة والحلويات.

3- شطف الفم بعد كل وجبة.

4- فحص دورى للفم والأسنان كل 3 أشهر.