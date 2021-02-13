شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية توضح مدى تأثير لقاح «كورونا» على مرضى السرطان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الدكتورة لورا ماكاروف، النائب الأول لرئيس جمعية السرطان الأمريكية للوقاية والاكتشاف المبكر للسرطان، أنه لا يوجد تأثير سلبي على المصابين بالسرطان حال تلقيهم لقاح كورونا.

ووفقاً لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أشارت “ماكاروف” إلى أن لقاح كورونا آمن بالتأكيد للأشخاص المصابين بالسرطان، إلا أنها اعتبرت أنه من المهم أن يستشير المرضى مقدمي الرعاية الصحية لتحديد الوقت المناسب للحصول على اللقاح.

وأوضحت أن كافة التوجيهات التي تقدمها جمعية السرطان الأمريكية ومجموعات الأورام الرائدة الأخرى، هي أن التطعيم ضد فيروس كورونا موصى به للمرضى الذين يخضعون للعلاج النشط.

من جانبه، قال الدكتور بريان كوفمان، كبير المسؤولين الطبيين في جمعية“CLL Society”، وهي مجموعة تمثل مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن، إن الفوائد المحتملة للقاح تفوق بكثير مخاطره.

وأوضح أن هناك نقصا في بيانات السلامة على وجه التحديد بما يخص مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمنCLL)، لكنه توقع أن يكون “التطعيم آمنا”.