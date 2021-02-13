شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم أقل من 5 ساعات يوميا يزيد خطر الإصابة بالخرف بين كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دراسة بحثية بمستشفي بريجهام الأمريكية وجود ارتباط بين مدة النوم البالغة 5 ساعات أو أقل بمضاعفة خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن كما أدت اضطرابات النوم أيضًا إلى زيادة خطر الموت لدى من هم في السبعينيات من عمرهم، ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience، النوم والصحة مرتبطان ارتباطًا وثيقًا يستكشف بحث جديد أجراه باحثون في مستشفى بريجهام والنساء العلاقة بين اضطرابات النوم وأوجه القصور بين كبار السن وخطر الإصابة بالخرف، ووجد أن خطر الإصابة بالخرف تضاعف بين المشاركين الذين أبلغوا عن حصولهم على أقل من خمس ساعات من النوم مقارنة بمن أبلغوا نوم 7-8 ساعات كل ليلة وجد الفريق أيضًا ارتباطًا بين اضطراب النوم وقلة النوم مع خطر الموت بشكل عام، نُشرت النتائج في مجلة Aging.

وقالت المؤلفة الرئيسية ، ريبيكا روبينز ، الحاصلة على درجة الدكتوراه ، من قسم النوم والاضطرابات اليومية: "توضح النتائج التي توصلنا إليها العلاقة بين نقص النوم وخطر الإصابة بالخرف وتؤكد أهمية الجهود المبذولة لمساعدة الأفراد الأكبر سنًا في الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة"

وبشكل عام وجد الباحثون علاقة قوية بين العديد من اضطرابات النوم ومتغيرات النقص والخرف الحادث بمرور الوقت ارتبط الاستغراق الروتيني لمدة 30 دقيقة أو أكثر للنوم بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 45٪. كما أن المعاناة الروتينية من صعوبة الحفاظ على اليقظة ، والقيلولة بشكل روتيني ، والإبلاغ عن سوء نوعية النوم ، والنوم خمس ساعات أو أقل كل ليلة ، كانت مرتبطة أيضًا بزيادة خطر الوفاة.

وقال كبير المؤلفين للدراسة: "تكشف هذه الدراسة المرتقبة أن نقص النوم عند خط الأساس ، عندما كان متوسط ​​عمر المشاركين يبلغ 76 عامًا ، كان مرتبطًا بمضاعفة خطر الإصابة بالخرف الناتج عن الحوادث والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة"

وتضيف هذه البيانات إلى الدلائل على أن النوم مهم لصحة الدماغ وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث حول فعالية تحسين النوم وعلاج اضطرابات النوم فيما يتعلق بخطر الإصابة بمرض الزهايمر والوفيات."